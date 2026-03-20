https://sarabic.ae/20260320/أنصار-الله-يحذرون-من-تحول-الحرب-إلى-مواجهة-برية-1111679827.html

"أنصار الله" يحذرون من تحول الحرب إلى مواجهة برية

سبوتنيك عربي

حذرت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الجمعة، من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى توسعها لتشمل دول المنطقة وتحولها إلى مواجهة برية واسعة.

2026-03-20T03:12+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088506865_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_3906b9c865b374a117bacfd67596c416.jpg

وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، محمد البخيتي، تصريح لـ "سبوتنيك": "نحن نراقب الوضع وأيدينا على الزناد، وعندما نشارك إخواننا في العمليات العسكرية، فعندها سنتحدث عن كل التفاصيل".وأضاف: "لذلك نحن لن نتحدث عن التفاصيل من الآن... ولكننا بشكل عام نحذر كل دول المنطقة من مأزق الانخراط إلى جانب أمريكا والكيان الصهيوني بالحرب على فلسطين وعلى لبنان وعلى العراق وإيران وعلى أي دولة من دول المنطقة..وتابع: "أيضًا، إذا ما استمرت الحرب، فمعنى هذا أن الحرب ستتوسع، وستطال دول المنطقة، وستتحول إلى حرب برية، بحيث تتمكن كل الشعوب العربية والإسلامية من المشاركة في عملية تحرير الأقصى وتحرير فلسطين، كما جاء في القرآن الكريم، والتي سماها بمعركة وعد الآخرة، والتي سيترتب عليها تحرير فلسطين وتحرير القدس".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

