"أنصار الله" يحذرون من تحول الحرب إلى مواجهة برية

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/أنصار-الله-يحذرون-من-تحول-الحرب-إلى-مواجهة-برية-1111679827.html
"أنصار الله" يحذرون من تحول الحرب إلى مواجهة برية
سبوتنيك عربي
حذرت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الجمعة، من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى توسعها لتشمل دول المنطقة وتحولها إلى مواجهة برية واسعة.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088506865_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_3906b9c865b374a117bacfd67596c416.jpg
وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، محمد البخيتي، تصريح لـ "سبوتنيك": "نحن نراقب الوضع وأيدينا على الزناد، وعندما نشارك إخواننا في العمليات العسكرية، فعندها سنتحدث عن كل التفاصيل".وأضاف: "لذلك نحن لن نتحدث عن التفاصيل من الآن... ولكننا بشكل عام نحذر كل دول المنطقة من مأزق الانخراط إلى جانب أمريكا والكيان الصهيوني بالحرب على فلسطين وعلى لبنان وعلى العراق وإيران وعلى أي دولة من دول المنطقة..وتابع: "أيضًا، إذا ما استمرت الحرب، فمعنى هذا أن الحرب ستتوسع، وستطال دول المنطقة، وستتحول إلى حرب برية، بحيث تتمكن كل الشعوب العربية والإسلامية من المشاركة في عملية تحرير الأقصى وتحرير فلسطين، كما جاء في القرآن الكريم، والتي سماها بمعركة وعد الآخرة، والتي سيترتب عليها تحرير فلسطين وتحرير القدس".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260319/أنصار-الله-إغلاق-باب-المندب-وارد-ونستهدف-فقط-الدول-المشاركة-في-العدوان-1111679336.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088506865_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_593a53ac47028455fed713c8af961d92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إيران, أخبار إيران
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إيران, أخبار إيران

"أنصار الله" يحذرون من تحول الحرب إلى مواجهة برية

03:12 GMT 20.03.2026
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISأحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين
أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبر
حذرت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الجمعة، من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى توسعها لتشمل دول المنطقة وتحولها إلى مواجهة برية واسعة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، محمد البخيتي، تصريح لـ "سبوتنيك": "نحن نراقب الوضع وأيدينا على الزناد، وعندما نشارك إخواننا في العمليات العسكرية، فعندها سنتحدث عن كل التفاصيل".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
"أنصار الله": إغلاق باب المندب وارد ونستهدف فقط الدول المشاركة في العدوان
أمس, 22:29 GMT
وأضاف: "لذلك نحن لن نتحدث عن التفاصيل من الآن... ولكننا بشكل عام نحذر كل دول المنطقة من مأزق الانخراط إلى جانب أمريكا والكيان الصهيوني بالحرب على فلسطين وعلى لبنان وعلى العراق وإيران وعلى أي دولة من دول المنطقة..
وتابع: "أيضًا، إذا ما استمرت الحرب، فمعنى هذا أن الحرب ستتوسع، وستطال دول المنطقة، وستتحول إلى حرب برية، بحيث تتمكن كل الشعوب العربية والإسلامية من المشاركة في عملية تحرير الأقصى وتحرير فلسطين، كما جاء في القرآن الكريم، والتي سماها بمعركة وعد الآخرة، والتي سيترتب عليها تحرير فلسطين وتحرير القدس".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала