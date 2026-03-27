"أنصار الله": أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر في الحرب على إيران
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي" يستهدف إيران ودول محور... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T20:58+0000
20:55 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 20:58 GMT 27.03.2026)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي" يستهدف إيران ودول محور المقاومة، إلى جانب تهديده للأمة الإسلامية بأكملها، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة.
وشددت في بيان لها، على أن "هذا التصعيد يتطلب موقفا موحدا من شعوب ودول المنطقة للتصدي له".
ودعت إلى "استجابة فورية للمساعي الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية، معتبرة أن استمرارها يضر بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن تأثيراته على الاقتصاد العالمي".
كما طالبت "بوقف الهجمات على فلسطين ولبنان وإيران والعراق، ورفع الحصار عن اليمن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة والالتزام بالاستحقاقات الإنسانية للشعب الفلسطيني".
وفي سياق متصل، أكدت "أنصار الله" اليمنية في بيانها أنها تضع خيار التدخل العسكري المباشر على الطاولة في حال توسع الصراع، أو انضمام أطراف جديدة إلى المواجهة، أو استخدام البحر الأحمر في عمليات عسكرية ضد دول المنطقة، مشددة على أنها لن تسمح بذلك.
وقالت: "نؤكد أنَ أيديَنا على الزناد للتدخل العسكري المباشرِ، في أي من الحالاتِ الآتية: (انضمام أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيل ضد الجمهوريةِ الإسلامية في إيران ومحورِ الجهاد والمقاومة، استخدام البحرِ الأحمرِ لتنفيذ عمليات عدائية من قبل أمريكا وإسرائيلَ ضد الجمهورية الإسلاميةِ في إيران، وصدّ أي بلد مسلم، فلن نسمحَ بذلك، استمرار التصعيد ضد الجمهورية الإسلامية ومحورِ الجهاد والمقاومة، وبما يقتضيه مسرح العمليات العسكريةِ).
كما حذرت من أي خطوات تهدف إلى تشديد الحصار على اليمن، مؤكدة في ختام بيانها أن عملياتها العسكرية تستهدف القوات الأمريكية والإسرائيلية فقط، ولا تستهدف أي شعوب مسلمة، وذلك في إطار ما وصفته بالتصدي للمخططات المعادية في المنطقة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".