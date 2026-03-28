"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة أهداف حيوية وعسكرية جنوبي إسرائيل
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، مهاجمة أهداف حيوية وعسكرية جنوبي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، مهاجمة أهداف حيوية وعسكرية جنوبي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "استمرارا في دعم وإسناد جبهات المقاومة في فلسطين التضحية والفداء وعراق المجد والإباء ولبنان الكرامة والصمود وإيران الشموخِ والعزة والإباء، وفي إطارِ التصدي للمخطط الصهيوني في المنطقة وتنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ السابع والعشرين من مارس(آذار) الجاري".
وتابع: "نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى وبالتوكلِ عليه العملية العسكرية الثانية في "معركة الجهاد المقدس" وذلك بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة والتي استهدفت عددا من الأهداف الحيوية والعسكرية للعدوّ الصهيوني جنوبي فلسطين المحتلة، وقد تزامنت هذه العملية مع العمليات العسكرية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله".
وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها وفي إطارِ تأديتها لواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه أحرار الأمة في جبهات الجهاد والمقاومة وردا على جرائم العدو بحقّ أبناء الأمة وشعوبها وبلدانها ستستمر بعون الله تعالى وبالتوكلِ عليه في تنفيذ عملياتها العسكرية خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدو المجرم عن اعتداءاته وعدوانه".
وفي وقت سابق، توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، جماعة "أنصار الله" اليمنية برد على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مؤكداً أنهم "سيدفعون الثمن"، وقال ديفرين، خلال مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي لن يتهاون مع الهجمات الصاروخية، مشدداً على أن الرد سيكون حاسماً.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية
، في وقت سابق من اليوم السبت، تنفيذها أول عملية عسكرية باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية، استهدفت ما وصفتها بـ"أهداف عسكرية حساسة تابعة لإسرائيل في جنوب فلسطين المحتلة".
وأوضح المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "العملية جاءت بالتزامن مع عمليات عسكرية لإيران و"حزب الله" في لبنان، مؤكدة أنها حققت أهدافها بنجاح".
وشددت "انصار الله" على أن "عملياتها ستتواصل خلال الفترة المقبلة حتى تحقيق الأهداف المعلنة"، ووقف ما وصفته بـ"العدوان على مختلف جبهات المقاومة".
يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن
باتجاه أراضيه، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في منطقتي إيلات والنقب عقب إطلاق الصاروخ.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها عن إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل منذ اندلاع الحرب على إيران قبل نحو شهر.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، أمس الجمعة، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي يستهدف إيران ودول محور المقاومة، إلى جانب تهديده للأمة الإسلامية بأكملها، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة"، على حد قولها.
وشددت الجماعة، في بيان لها، على أن "هذا التصعيد يتطلب موقفًا موحدًا من شعوب ودول المنطقة للتصدي له".
ودعت إلى "استجابة فورية للمساعي الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية"، معتبرة أن استمرارها يضرّ بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تأثيراته على الاقتصاد العالمي.
كما طالبت جماعة "أنصار الله" اليمنية، "بوقف الهجمات على فلسطين ولبنان وإيران والعراق، ورفع الحصار عن اليمن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة والالتزام بالاستحقاقات الإنسانية للشعب الفلسطيني".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".