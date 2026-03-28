https://sarabic.ae/20260328/الجيش-الإسرائيلي-يتوعد-أنصار-الله-اليمنية-برد-حاسم-بعد-إطلاق-صواريخ-نحو-إسرائيل-1112054255.html
الجيش الإسرائيلي يتوعد "أنصار الله" اليمنية برد "حاسم" بعد إطلاق صواريخ نحو إسرائيل
سبوتنيك عربي
توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله" اليمنية برد على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مؤكداً أنهم "سيدفعون الثمن". 28.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ديفرين، خلال مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي لن يتهاون مع الهجمات الصاروخية، مشدداً على أن الرد سيكون حاسماً.وفي سياق متصل، أشار إلى أن العمليات العسكرية ضد إيران مستمرة، مضيفاً أن الجيش يعتزم خلال أيام استكمال استهداف مكونات الصناعات العسكرية الإيرانية ومعظم قدراتها القتالية.كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي "نجح حتى الآن في القضاء على 850 من عناصر حزب الله في لبنان"، على حد قوله.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من اليوم السبت، تنفيذها أول عملية عسكرية باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية، استهدفت ما وصفتها بـ"أهداف عسكرية حساسة تابعة لإسرائيل في جنوب فلسطين المحتلة".وشددت "انصار الله" على أن "عملياتها ستتواصل خلال الفترة المقبلة حتى تحقيق الأهداف المعلنة"، ووقف ما وصفته بـ"العدوان على مختلف جبهات المقاومة".يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه أراضيه، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في منطقتي إيلات والنقب عقب إطلاق الصاروخ.وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها عن إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل منذ اندلاع الحرب على إيران قبل نحو شهر.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، أمس الجمعة، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي يستهدف إيران ودول محور المقاومة، إلى جانب تهديده للأمة الإسلامية بأكملها، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة"، على حد قولها.ودعت إلى "استجابة فورية للمساعي الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية"، معتبرة أن استمرارها يضرّ بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تأثيراته على الاقتصاد العالمي.كما طالبت جماعة "أنصار الله" اليمنية، "بوقف الهجمات على فلسطين ولبنان وإيران والعراق، ورفع الحصار عن اليمن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة والالتزام بالاستحقاقات الإنسانية للشعب الفلسطيني".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
© AP Photo / Ohad Zwigenbergقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه "أنصار الله" من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه أنصار الله من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله" اليمنية برد على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مؤكداً أنهم "سيدفعون الثمن".
وقال ديفرين، خلال مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي لن يتهاون مع الهجمات الصاروخية، مشدداً على أن الرد سيكون حاسماً.
"أنصار الله" تصدر بيانا بعد تنفيذها أول عملية بالصواريخ ضد أهداف عسكرية جنوبي إسرائيل
07:44 GMT
وفي سياق متصل، أشار إلى أن العمليات العسكرية ضد إيران مستمرة، مضيفاً أن الجيش يعتزم خلال أيام استكمال استهداف مكونات الصناعات العسكرية الإيرانية ومعظم قدراتها القتالية.

ورداً على تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي بشأن تحقيق الأهداف العسكرية، أوضح ديفرين أن "السياسيين يقولون ما يقولونه"، مؤكداً في الوقت ذاته وجود تنسيق مع الجيش الأمريكي وفق خطة منظمة.

كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي "نجح حتى الآن في القضاء على 850 من عناصر حزب الله في لبنان"، على حد قوله.
تصويت.. برأيك كيف تستطيع "أنصار الله" الضغط على واشنطن وتل أبيب لوقف الحرب على إيران؟
06:47 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من اليوم السبت، تنفيذها أول عملية عسكرية باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية، استهدفت ما وصفتها بـ"أهداف عسكرية حساسة تابعة لإسرائيل في جنوب فلسطين المحتلة".
وأوضح المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "العملية جاءت بالتزامن مع عمليات عسكرية لإيران و"حزب الله" في لبنان، مؤكدة أنها حققت أهدافها بنجاح".
وشددت "انصار الله" على أن "عملياتها ستتواصل خلال الفترة المقبلة حتى تحقيق الأهداف المعلنة"، ووقف ما وصفته بـ"العدوان على مختلف جبهات المقاومة".
يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه أراضيه، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في منطقتي إيلات والنقب عقب إطلاق الصاروخ.
"أنصار الله": أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر إلى جانب إيران في الحرب التي تشن عليها
أمس, 20:55 GMT
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها عن إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل منذ اندلاع الحرب على إيران قبل نحو شهر.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، أمس الجمعة، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي يستهدف إيران ودول محور المقاومة، إلى جانب تهديده للأمة الإسلامية بأكملها، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة"، على حد قولها.
وشددت الجماعة، في بيان لها، على أن "هذا التصعيد يتطلب موقفًا موحدًا من شعوب ودول المنطقة للتصدي له".
ودعت إلى "استجابة فورية للمساعي الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية"، معتبرة أن استمرارها يضرّ بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تأثيراته على الاقتصاد العالمي.
باحث يمني يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة استعدادات الشرعية لمواجهة قريبة مع "أنصار الله"
23 مارس, 21:02 GMT
كما طالبت جماعة "أنصار الله" اليمنية، "بوقف الهجمات على فلسطين ولبنان وإيران والعراق، ورفع الحصار عن اليمن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة والالتزام بالاستحقاقات الإنسانية للشعب الفلسطيني".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
