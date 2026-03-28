الحكومة اليمنية: الحرب والسلم حق سيادي حصري للدولة وأي عمل عسكري خارج ذلك غير مشروع
الحكومة اليمنية: الحرب والسلم حق سيادي حصري للدولة وأي عمل عسكري خارج ذلك غير مشروع
سبوتنيك عربي
جددت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، "رفضها القاطع وإدانتها للسياسات الإيرانية التي تحاول الزج باليمن ودول المنطقة في حروب بالوكالة عبر مليشياتها الإرهابية، التي... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T13:51+0000
وأكدت الحكومة أن "التحاق جماعة "أنصار الله" اليمنية بالدفاع عن النظام الإيراني يعكس الارتباط العضوي بينها وبين المشروع الإيراني التخريبي في المنطقة".كما أنها حذرت من التداعيات الخطيرة لهذه المغامرات على الأمن الوطني، واستقرار الشعب اليمني، والأوضاع الإنسانية، مشددة على أن "قرار الحرب والسلم حق سيادي حصري للدولة، وأن أي أعمال عسكرية خارج هذا الإطار تعد غير مشروعة، وستتحمل إيران والداعمين مسؤولية عواقبها"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".
الحكومة اليمنية: الحرب والسلم حق سيادي حصري للدولة وأي عمل عسكري خارج ذلك غير مشروع

13:51 GMT 28.03.2026
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'aمنظر من صنعاء، اليمن
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'a
جددت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، "رفضها القاطع وإدانتها للسياسات الإيرانية التي تحاول الزج باليمن ودول المنطقة في حروب بالوكالة عبر مليشياتها الإرهابية، التي تهدف إلى تقويض الدول الوطنية ومصادرة قرارها السيادي وتحويل أراضيها إلى منصات ابتزاز وتهديد للأمن والسلم الدوليين".
وأكدت الحكومة أن "التحاق جماعة "أنصار الله" اليمنية بالدفاع عن النظام الإيراني يعكس الارتباط العضوي بينها وبين المشروع الإيراني التخريبي في المنطقة".
كما أنها حذرت من التداعيات الخطيرة لهذه المغامرات على الأمن الوطني، واستقرار الشعب اليمني، والأوضاع الإنسانية، مشددة على أن "قرار الحرب والسلم حق سيادي حصري للدولة، وأن أي أعمال عسكرية خارج هذا الإطار تعد غير مشروعة، وستتحمل إيران والداعمين مسؤولية عواقبها"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".
وأشارت الحكومة اليمنية إلى أنها "ستتخذ كل الإجراءات لحماية المدنيين وصون السيادة الوطنية ومنع استخدام أراضي اليمن منصة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي".
ودعت المجتمع الدولي "للضغط على جماعة "أنصار الله" اليمنية، ودعم جهود الحكومة لاستعادة سيطرتها على كامل التراب الوطني وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب اليمني".
يأتي بيان الحكومة اليمنية تعقيبا على إعلان جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، تنفيذها أول عملية عسكرية باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية، استهدفت ما وصفتها بـ"أهداف عسكرية حساسة تابعة لإسرائيل في جنوب فلسطين المحتلة".
وأوضح المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "العملية جاءت بالتزامن مع عمليات عسكرية لإيران و"حزب الله" في لبنان، مؤكدة أنها حققت أهدافها بنجاح".
وشددت "أنصار الله" على أن "عملياتها ستتواصل خلال الفترة المقبلة حتى تحقيق الأهداف المعلنة"، ووقف ما وصفته بـ"العدوان على مختلف جبهات المقاومة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه أراضيه، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في منطقتي إيلات والنقب عقب إطلاق الصاروخ.
وتعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها عن إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل منذ اندلاع الحرب على إيران قبل نحو شهر.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، أمس الجمعة، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي يستهدف إيران ودول محور المقاومة، إلى جانب تهديده للأمة الإسلامية بأكملها، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة"، على حد قولها.
وشددت الجماعة، في بيان لها، على أن "هذا التصعيد يتطلب موقفًا موحدًا من شعوب ودول المنطقة للتصدي له".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
