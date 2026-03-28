تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن صاروخا من اليمن أطلق باتجاه اسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، بعدما هدّدت "أنصار...
الجيش الإسرائيلي يعلن عن أول هجوم صاروخي من اليمن خلال الحرب

04:13 GMT 28.03.2026 (تم التحديث: 04:45 GMT 28.03.2026)
© REUTERS Tyrone Siuخطوط من الضوء تضيء السماء خلال محاولة اعتراض وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، كما شوهدت من تل أبيب، إسرائيل، 15 مارس/ آذار 2026
خطوط من الضوء تضيء السماء خلال محاولة اعتراض وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، كما شوهدت من تل أبيب، إسرائيل، 15 مارس/ آذار 2026
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن صاروخا من اليمن أطلق باتجاه اسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، بعدما هدّدت "أنصار الله" بالانضمام إلى القتال.
وذكر الجيش في بيان أن القوات الإسرائيلية "رصدت إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
"أنصار الله": أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر إلى جانب إيران في الحرب التي تشن عليها
أمس, 20:55 GMT
وهذا أول بيان يشير إلى إطلاق صاروخ من اليمن خلال الحرب التي دخلت شهرها الثاني.
في وقت سابق، الجمعة، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي" يستهدف إيران ودول محور المقاومة، إلى جانب تهديده للأمة الإسلامية بأكملها، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة.
وشددت في بيان لها، على أن "هذا التصعيد يتطلب موقفا موحدا من شعوب ودول المنطقة للتصدي له".
ودعت إلى "استجابة فورية للمساعي الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية، معتبرة أن استمرارها يضر بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن تأثيراته على الاقتصاد العالمي".

كما طالبت "بوقف الهجمات على فلسطين ولبنان وإيران والعراق، ورفع الحصار عن اليمن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة والالتزام بالاستحقاقات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
