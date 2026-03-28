https://sarabic.ae/20260328/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-باتجاه-الأراضي-الإسرائيلية--1112026865.html
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن صاروخا من اليمن أطلق باتجاه اسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، بعدما هدّدت "أنصار... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T04:45+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111512277_0:181:1741:1160_1920x0_80_0_0_38be6e310378c6174124a989b474177c.jpg
إسرائيل
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111512277_94:0:1641:1160_1920x0_80_0_0_a57487e56ba39d82c7c721593d86d0ef.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن عن أول هجوم صاروخي من اليمن خلال الحرب
04:13 GMT 28.03.2026 (تم التحديث: 04:45 GMT 28.03.2026)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن صاروخا من اليمن أطلق باتجاه اسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، بعدما هدّدت "أنصار الله" بالانضمام إلى القتال.
وذكر الجيش في بيان أن القوات الإسرائيلية "رصدت إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".
وهذا أول بيان يشير إلى إطلاق صاروخ من اليمن خلال الحرب التي دخلت شهرها الثاني.
في وقت سابق، الجمعة، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي" يستهدف إيران ودول محور المقاومة
، إلى جانب تهديده للأمة الإسلامية بأكملها، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة.
وشددت في بيان لها، على أن "هذا التصعيد يتطلب موقفا موحدا من شعوب ودول المنطقة للتصدي له".
ودعت إلى "استجابة فورية للمساعي الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية، معتبرة أن استمرارها يضر بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن تأثيراته على الاقتصاد العالمي".
كما طالبت "بوقف الهجمات على فلسطين ولبنان وإيران والعراق، ورفع الحصار عن اليمن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة والالتزام بالاستحقاقات الإنسانية للشعب الفلسطيني".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.