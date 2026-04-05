عراقجي: التهديدات الأمريكية باستهداف منشآت الطاقة في إيران تعد اعترافا بارتكاب جرائم حرب

عراقجي: التهديدات الأمريكية باستهداف منشآت الطاقة في إيران تعد اعترافا بارتكاب جرائم حرب

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن التهديدات الأمريكية بشن هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية تشكل اعترافا...

2026-04-05T19:16+0000

2026-04-05T19:16+0000

2026-04-05T19:16+0000

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "عراقجي ولافروف تبادلا خلال اتصال هاتفي، الآراء حول آخر التطورات الإقليمية والقضايا الدولية المرتبطة بالحرب العدوانية التي تشنها أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران".وذكر البيان أن عراقجي "دعا إلى اتباع نهج مسؤول قائم على القانون الدولي من قبل جميع الأطراف المؤثرة في مجلس الأمن، ومنع استغلال واشنطن لهذا المجلس كأداة"، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الهيئات الدولية المعنية، ولا سيما مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإدانة الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة وإسرائيل ومحاسبة المعتدين.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية