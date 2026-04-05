https://sarabic.ae/20260405/عراقجي-التهديدات-الأمريكية-باستهداف-منشآت-الطاقة-في-إيران-تعد-اعترافا-بارتكاب-جرائم-حرب-1112310633.html
عراقجي: التهديدات الأمريكية باستهداف منشآت الطاقة في إيران تعد اعترافا بارتكاب جرائم حرب
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن التهديدات الأمريكية بشن هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية تشكل اعترافا... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T19:16+0000
إيران
روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_0:0:1011:569_1920x0_80_0_0_3d17c33c55ad6e6404750cbb17ab8e3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_77:0:976:674_1920x0_80_0_0_1f29f2bda7673a62570bcb0e61b3cc66.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن التهديدات الأمريكية بشن هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية تشكل اعترافا صريحا بارتكاب "جرائم حرب".
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "عراقجي ولافروف تبادلا خلال اتصال هاتفي، الآراء حول آخر التطورات الإقليمية والقضايا الدولية المرتبطة بالحرب العدوانية التي تشنها أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران".
وأشار عراقجي إلى التهديدات الأمريكية بشن هجوم على منشآت الطاقة الإيرانية، معتبرا هذه التصريحات اعترافا صريحا بارتكاب "جرائم حرب".
وذكر البيان أن عراقجي "دعا إلى اتباع نهج مسؤول قائم على القانون الدولي من قبل جميع الأطراف المؤثرة في مجلس الأمن، ومنع استغلال واشنطن لهذا المجلس كأداة"، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الهيئات الدولية المعنية، ولا سيما مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإدانة الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة وإسرائيل ومحاسبة المعتدين.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.