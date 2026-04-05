تصويت... هل ينفذ ترامب "سيناريو الجحيم" ضد إيران بعد 24 ساعة أم أن تصريحاته مجرد حرب إعلامية
تصويت... هل ينفذ ترامب "سيناريو الجحيم" ضد إيران بعد 24 ساعة أم أن تصريحاته مجرد حرب إعلامية
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران بـ"تدمير محطات الكهرباء والجسور"، يوم الثلاثاء المقبل إذا لم تُفتح مياه مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، في... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T16:03+0000
2026-04-05T16:03+0000
2026-04-05T18:26+0000
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول يوم غد الاثنين، مضيفا: "إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق، وبسرعة، فأنا أدرس إمكانية تفجير كل شيء والاستيلاء على النفط".في ظل تصاعد التوترات السياسية والتصريحات النارية، وبين من يرى أن هذه التصريحات تمهيد لتحرك فعلي، ومن يعتبرها مجرد ضغط إعلامي وسياسي، برأيك، هل ينفذ ترامب "سيناريو الجحيم" ضد إيران بعد 24 ساعة أم أن تصريحاته مجرد حرب إعلامية؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, опросы
تصويت... هل ينفذ ترامب "سيناريو الجحيم" ضد إيران بعد 24 ساعة أم أن تصريحاته مجرد حرب إعلامية
16:03 GMT 05.04.2026 (تم التحديث: 18:26 GMT 05.04.2026)
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران بـ"تدمير محطات الكهرباء والجسور"، يوم الثلاثاء المقبل إذا لم تُفتح مياه مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، في تصعيد جديد يثير المخاوف من مواجهة عسكرية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".
ومضى موجها حديثه للقيادة الإيرانية: "افتحوا المضيق اللعين، أيها المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم وسترون ذلك بأنفسكم".
وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول يوم غد الاثنين، مضيفا: "إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق، وبسرعة، فأنا أدرس إمكانية تفجير كل شيء والاستيلاء على النفط".
في ظل تصاعد التوترات السياسية والتصريحات النارية، وبين من يرى أن هذه التصريحات تمهيد لتحرك فعلي، ومن يعتبرها مجرد ضغط إعلامي وسياسي، برأيك، هل ينفذ ترامب "سيناريو الجحيم" ضد إيران بعد 24 ساعة أم أن تصريحاته مجرد حرب إعلامية؟