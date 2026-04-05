تصويت... هل ينفذ ترامب "سيناريو الجحيم" ضد إيران بعد 24 ساعة أم أن تصريحاته مجرد حرب إعلامية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران بـ"تدمير محطات الكهرباء والجسور"، يوم الثلاثاء المقبل إذا لم تُفتح مياه مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية

2026-04-05T16:03+0000

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول يوم غد الاثنين، مضيفا: "إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق، وبسرعة، فأنا أدرس إمكانية تفجير كل شيء والاستيلاء على النفط".في ظل تصاعد التوترات السياسية والتصريحات النارية، وبين من يرى أن هذه التصريحات تمهيد لتحرك فعلي، ومن يعتبرها مجرد ضغط إعلامي وسياسي، برأيك، هل ينفذ ترامب "سيناريو الجحيم" ضد إيران بعد 24 ساعة أم أن تصريحاته مجرد حرب إعلامية؟تصويت.. برأيك هل يؤدي إسقاط طائرات أمريكية إلى تغيير في مجرى الحرب على إيران؟تصويت… برأيك كيف يرد ترامب على رفض الدول الأوروبية دعم الحرب على إيران؟

