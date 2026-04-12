سلام: حماية جنوب لبنان يتطلب دولة واحدة قوية وعادلة والبعض أخطأ باللجوء لدعم خارجي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن حماية المناطق الجنوبية في بلاده لن يتم إلا بدولة واحدة قوية وعادلة، لافتًا إلى أن البعض أخطأ باللجوء إلى دعم خارجي. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T18:21+0000
وقال سلام، اليوم الأحد، عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية في 13 نيسان/ أبريل، إن "الجنوب لن يترك وحيدا وحمايته لا تكون إلا بدولة واحدة قوية وعادلة.. وأخطأ كل من لجأ إلى دعم خارجي فوجد نفسه أسير لعبة أكبر منه".
وأضاف أن "المطلوب اليوم، أن نقف جميعا مع بعضنا البعض لا بعضنا في وجه بعض، وأن نحصّن الداخل ونمنع الفتنة أو التهديد بها أو التهويل بالحرب الأهلية".
وأكد أن "أهلنا في الجنوب دفعوا على مدى عقود أثمان الاحتلال والاعتداءات والتهجير، كما دفعوا أيضًا أثمان تعدد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم 9 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان قرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية عليه.
وقال سلام خلال مؤتمر صحفي: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم، وقرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء 8 نيسان، ولا سيما بالعاصمة بيروت مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين".