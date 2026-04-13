رئيس الوزراء الباكستاني: وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران مستمر ونعمل لتجاوز عقبات التفاوض

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، "لا يزال مستمرًا حتى الآن"، رغم التحديات التي واجهت مسار المفاوضات، خلال الفترة... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T15:06+0000

وأوضح شريف أن "الجهود الدبلوماسية متواصلة لتجاوز العراقيل، التي ظهرت أثناء التفاوض، في إطار السعي للحفاظ على التهدئة ومنع تجدد التصعيد".وأشار إلى أن بلاده "تواصل العمل مع مختلف الأطراف لدفع العملية التفاوضية قدمًا، بهدف الوصول إلى تفاهمات تضمن استقرار الأوضاع في المنطقة".ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض حصار على المواني الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، حيّز التنفيذ.وأضاف ترامب أن "ما لم تستهدفه الولايات المتحدة داخل إيران، يقتصر على عدد محدود من سفن الهجوم السريع"، موضحًا أنها "لم تُعتبر تهديدًا كبيرًا في تلك المرحلة".وشدد ترامب على أن "أي من هذه السفن إذا اقتربت من نطاق الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، فسيتم القضاء عليها فورًا"، موضحًا أن "التعامل مع السفن الإيرانية التي تقترب من القوات الأمريكية سيتم باستخدام أسلوب التصفية، الذي يُطبق ضد تجار المخدرات"، بحسب تعبيره.وأوضحت: "ستُطبق هذه القيود على السفن القادمة من جميع الدول والمتجهة إلى المواني الإيرانية أو منها. مع العلم أن حرية المرور عبر مضيق هرمز ستظل متاحة للسفن الداخلة إلى مواني الدول الأخرى أو الخارجة منها".وأعلن الجانبان الإيراني والأمريكي، صباح يوم أمس الأحد، عن فشل التوصل لاتفاق خلال المفاوضات في إسلام آباد، التي سعت إلى جمع الطرفين بهدف وقف التصعيد في الشرق الأوسط ووضع حد لحرب بدأتها واشنطن وتل أبيب أنهكت العالم وشلت سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالنفط.وبدوره، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية فرض حصار بحري على إيران، مشابه لما حصل في فنزويلا، في حال رفضها القبول بالاتفاق المقترح من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار، الذي سيحسم الصراع في الشرق الأوسط.ترامب: إيران في حالة سيئة ويائسة للغاية ولن تمتلك سلاحا نووياإعلام: ترامب يدرس استئناف ضربات عسكرية محدودة على إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

