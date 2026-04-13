تركيا: إسرائيل قد تسعى لتصنيفنا خصما جديدا بعد إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260413/تركيا-إسرائيل-قد-تسعى-لتصنيفنا-خصما-جديدا-بعد-إيران-1112524971.html
تركيا: إسرائيل قد تسعى لتصنيفنا خصما جديدا بعد إيران
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، من أن المقاربات العسكرية لتأمين الممرات البحرية العالمية الرئيسية ستكون بالغة التعقيد، داعيًا إلى اللجوء... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار تركيا اليوم
إيران
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_62734c2d9a2db8359cf024312f810171.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:06 GMT 13.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
حذر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، من أن المقاربات العسكرية لتأمين الممرات البحرية العالمية الرئيسية ستكون بالغة التعقيد، داعيًا إلى اللجوء للدبلوماسية لضمان استمرار التجارة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة.
جاءت تصريحات فيدان لبرنامج "مكتب المحرر" الذي استضافته وكالة أنباء "الأناضول" التركية في أنقرة، إذ استعرض مواقف تركيا بشأن عدد من بؤر التوتر الإقليمية.
وشدد فيدان على أهمية إبقاء طرق الشحن الدولية مفتوحة في ظل تصاعد التوترات في الخليج، وقال: "ما يريده العالم أجمع هو أن يبقى العبور الدولي حرا دون عرقلة".

وحذر من أن الاستقرار في مضيق هرمز لا يمكن تحقيقه بالقوة، مضيفا: "موقفنا هو إعادة فتحه سلميا، وثمة صعوبات جمّة في التدخل هنا بقوة حفظ سلام دولية مسلحة".

كما أشار فيدان إلى أن واشنطن وطهران تبدوان متفقتين على ضرورة خفض التوترات، موضحًا: "كلا الجانبين (الولايات المتحدة وإيران) صادقان بشأن وقف إطلاق النار ويدركان الحاجة إليه".
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
وزيرا خارجية تركيا وباكستان يبحثان الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع حول إيران
7 أبريل, 21:15 GMT
وعلّق أيضا على موقف إسرائيل الإقليمي، قائلا: "نرى أن إسرائيل قد تسعى إلى تصنيف تركيا كخصم جديد بعد إيران، إذ لا يمكنها الاستمرار دون عدو".
وبالحديث عن سوريا، وصف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الوضع بأنه مصدر قلق أمني كبير لتركيا، مبيّنا في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية: "نرى في سوريا بؤرة توتر كبيرة. وهذا يمثّل خطرا كبيرا علينا".
وأضاف أن تركيز إسرائيل الحالي على مواجهتها مع إيران قد يؤخّر تحركاتها المستقبلية في سوريا، لكنه لا يمنعها تماما، وقال: "بسبب الحرب الدائرة في إيران، فهي لا تنفّذ بعض الإجراءات (ضد سوريا)، لكن هذا لا يعني أنها لن تفعل، فعندما يحين الوقت، ستنفّذها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала