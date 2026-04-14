رئيس "الموساد": الحرب على إيران لن تنتهي إلا بإسقاط النظام في طهران

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد بارنيع، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لن تتراجع عن إسقاط النظام الإيراني، و"الموساد يواصل عمله مجددا في قلب طهران، وقدمنا...

2026-04-14T14:41+0000

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن بارنيع، قوله: "لن يكتمل التزامنا إلا باستبدال هذا النظام المتطرف. يجب أن يزول النظام نفسه الذي يسعى إلى تدميرنا من هذا العالم. هذه هي مهمتنا، ولن نستمر في غض الطرف عن أي تهديد وجودي آخر".وأفادت القناة بأن تصريحات بارنيع جاءت في كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى المحرقة النازية "الهلوكوست" في مقر الموساد، مضيفًا: "لم نفكر أبدا في انتهاء مهامنا في إيران فور انتهاء الحرب، لكننا خططنا لاستمرار حملتنا والتعبير عنها، حتى في فترة ما بعد الحرب".وأشار رئيس الموساد الإسرائيلي إلى أن "الجيش الإسرائيلي قاد الهجوم على إيران بمساعدة الموساد، وأن القتال جرى بتعاون تاريخي مع الولايات المتحدة".وأضاف بارنيع: "تزايد التهديد الإيراني أمام أعيننا وأمام أعين العالم، بشكل شبه متواصل. سبق وحذرنا من الخطر النووي باعتباره تهديدا وجوديا، وحذرنا من كميات الصواريخ الباليستية التي تهدد المواطنين الإسرائيليين".وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.

2026

