إعلام: إسرائيل تعتقل 4 جنود من قواتها للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلطات البلاد "تحتجز 4 جنود نظاميين للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران، وتصويرهم مواقع حساسة"، في ما وصفته التقارير بأنه "قضية تجسس...
2026-04-07T05:53+0000
ووفقا لتلك الوسائل، اعتُقل الجنود قبل أسابيع على خلفية اتهامهم بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية. وقالت التقارير إنه سمح بنشر بعض المعلومات عن القضية، التي أشارت إلى أن المعتقلين جنود في الخدمة الإلزامية.وبحسب الصحيفة، يُعتقد أن المشتبه بهم تصرفوا بناء على طلب من عملاء إيرانيين، لتصنيع متفجرات وإجراء تجارب على المواد التي أنتجوها.وأشارت التقارير إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان أن الجنود الأربعة مرتبطين ببعضهم بعضا.واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن هذه القضية "تمثل تصعيدًا جديدًا في أنشطة التجسس المرتبطة بإيران"، على حد قولهم.
إيران
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلطات البلاد "تحتجز 4 جنود نظاميين للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران، وتصويرهم مواقع حساسة"، في ما وصفته التقارير بأنه "قضية تجسس جديدة ومثيرة للقلق تتعلق بأفراد وحدات قتالية خلال الحرب"، على حد قولها.
ووفقا لتلك الوسائل، اعتُقل الجنود قبل أسابيع على خلفية اتهامهم بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية. وقالت التقارير إنه سمح بنشر بعض المعلومات عن القضية، التي أشارت إلى أن المعتقلين جنود في الخدمة الإلزامية.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات ما تزال جارية، مع إضفاء طابع السرية على معظم معطيات القضية بموجب أمر حظر نشر، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وبحسب الصحيفة، يُعتقد أن المشتبه بهم تصرفوا بناء على طلب من عملاء إيرانيين، لتصنيع متفجرات وإجراء تجارب على المواد التي أنتجوها.
ووفقًال تفاصيل القضية، نفّذ المتهمون هذه الأنشطة خلال الحرب الدائرة على إيران، وتشير التقارير إلى أنهم نقلوا معلومات حساسة، مستغلين نفوذهم العملياتي وأدوارهم داخل الجيش.
وأشارت التقارير إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان أن الجنود الأربعة مرتبطين ببعضهم بعضا.
ووفقًا لبيان صدر عن محكمة إسرائيلية، فإن التحقيق المشترك الذي تجريه وحدة الجرائم الكبرى التابعة للشرطة، يركز على الجوانب الأمنية المتعلقة بعدد من المشتبه بهم يُزعم أنهم قدموا خدمات متنوعة لعناصر إيرانية.
واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن هذه القضية "تمثل تصعيدًا جديدًا في أنشطة التجسس المرتبطة بإيران"، على حد قولهم.