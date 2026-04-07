إعلام: إسرائيل تعتقل 4 جنود من قواتها للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
إعلام: إسرائيل تعتقل 4 جنود من قواتها للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلطات البلاد "تحتجز 4 جنود نظاميين للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران، وتصويرهم مواقع حساسة"، في ما وصفته التقارير بأنه "قضية تجسس... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
ووفقا لتلك الوسائل، اعتُقل الجنود قبل أسابيع على خلفية اتهامهم بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية. وقالت التقارير إنه سمح بنشر بعض المعلومات عن القضية، التي أشارت إلى أن المعتقلين جنود في الخدمة الإلزامية.وبحسب الصحيفة، يُعتقد أن المشتبه بهم تصرفوا بناء على طلب من عملاء إيرانيين، لتصنيع متفجرات وإجراء تجارب على المواد التي أنتجوها.وأشارت التقارير إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان أن الجنود الأربعة مرتبطين ببعضهم بعضا.واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن هذه القضية "تمثل تصعيدًا جديدًا في أنشطة التجسس المرتبطة بإيران"، على حد قولهم.الشرطة الإيرانية: اعتقال 500 "جاسوس" بتهمة تقديم معلومات للعدوإيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس قدم معلومات ووثائق سرية للموساد الإسرائيلي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلطات البلاد "تحتجز 4 جنود نظاميين للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران، وتصويرهم مواقع حساسة"، في ما وصفته التقارير بأنه "قضية تجسس جديدة ومثيرة للقلق تتعلق بأفراد وحدات قتالية خلال الحرب"، على حد قولها.
ووفقا لتلك الوسائل، اعتُقل الجنود قبل أسابيع على خلفية اتهامهم بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية. وقالت التقارير إنه سمح بنشر بعض المعلومات عن القضية، التي أشارت إلى أن المعتقلين جنود في الخدمة الإلزامية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات ما تزال جارية، مع إضفاء طابع السرية على معظم معطيات القضية بموجب أمر حظر نشر، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الصحيفة، يُعتقد أن المشتبه بهم تصرفوا بناء على طلب من عملاء إيرانيين، لتصنيع متفجرات وإجراء تجارب على المواد التي أنتجوها.

ووفقًال تفاصيل القضية، نفّذ المتهمون هذه الأنشطة خلال الحرب الدائرة على إيران، وتشير التقارير إلى أنهم نقلوا معلومات حساسة، مستغلين نفوذهم العملياتي وأدوارهم داخل الجيش.

وأشارت التقارير إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان أن الجنود الأربعة مرتبطين ببعضهم بعضا.

ووفقًا لبيان صدر عن محكمة إسرائيلية، فإن التحقيق المشترك الذي تجريه وحدة الجرائم الكبرى التابعة للشرطة، يركز على الجوانب الأمنية المتعلقة بعدد من المشتبه بهم يُزعم أنهم قدموا خدمات متنوعة لعناصر إيرانية.

واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن هذه القضية "تمثل تصعيدًا جديدًا في أنشطة التجسس المرتبطة بإيران"، على حد قولهم.
