الشرطة الإسرائيلية تعتقل 17 شخصا خلال احتجاجات مناهضة للحرب في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 17 شخصًا خلال احتجاجات شهدتها تل أبيب يوم السبت.

وتجمع مئات الإسرائيليين يوم السبت في ساحة المسرح بوسط تل أبيب في مسيرة مناهضة للحرب، مطالبين السلطات بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان وإيران وقطاع غزة.وكانت السلطات قد وافقت على المسيرة، إلا أنها نُظمت في انتهاك للوائح الدفاع المدني التي تحظر التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصًا في الأماكن المفتوحة بسبب خطر القصف.ووفقًا للصحيفة، اتهمت الشرطة المتظاهرين بانتهاك قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية عندما بدأ الحشد بالتجمع في ساحة هابيما بتل أبيب، ويحظر القرار على الشرطة تفريق أي احتجاجات في الساحة يقل عدد المشاركين فيها عن 600 شخص.عندما تجاوز عدد المشاركين في الاحتجاج العدد المسموح به، أعلنت الشرطة عدم قانونيته وبدأت بتفريق الحشد، فاندلعت اشتباكات، وتم اعتقال 17 متظاهراً ونقلهم في حافلة قرب هابيما، بحسب ما أفادت به الصحيفة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

