الرئاسة التركية تنفي مزاعم تزويد إيران بصواريخ ومسيرات
الرئاسة التركية تنفي مزاعم تزويد إيران بصواريخ ومسيرات
سبوتنيك عربي
نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، صحة ما يتم تداوله على بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التضليل،... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T00:00+0000
2026-04-05T00:00+0000
2026-04-05T05:02+0000
وقال المركز: "إن الادعاءات المتداولة على بعض حسابات التواصل الاجتماعي ومنصات التضليل، والتي تزعم أن "تركيا تزود إيران بصواريخ متطورة مضادة للطائرات وطائرات بدون طيار، وأن طائرة إف-15 الأمريكية التي يُزعم إسقاطها قد أصيبت بنظام دفاع جوي تركي الصنع محمول على الكتف"، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق ولا تتوافق مع الواقع ".وشددت الرئاسة التركية على أن أنقرة "تلتزم بموقفها القائم على صون السلام والاستقرار في جميع العمليات الإقليمية".وأكدت أن "هذه الحملات الإعلامية، التي تستهدف نجاح تركيا الدبلوماسي المعترف به دولياً، تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي".ودعت الرئاسة التركية إلى عدم تصديق مثل هذه المعلومات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام، وزعزعة التوازن الدقيق في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260404/-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-69-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-7-ساعات---وزارة-الدفاع-الروسية-1112292622.html
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
العالم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران
الرئاسة التركية تنفي مزاعم تزويد إيران بصواريخ ومسيرات
00:00 GMT 05.04.2026 (تم التحديث: 05:02 GMT 05.04.2026)
نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، صحة ما يتم تداوله على بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التضليل، بشأن تزويد أنقرة صواريخ ومسيرات إلى إيران، واصفا إياها بأنها محاولات" دعائية سوداء".
وقال المركز: "إن الادعاءات المتداولة على بعض حسابات التواصل الاجتماعي ومنصات التضليل، والتي تزعم أن "تركيا تزود إيران بصواريخ متطورة مضادة للطائرات وطائرات بدون طيار، وأن طائرة إف-15 الأمريكية التي يُزعم إسقاطها قد أصيبت بنظام دفاع جوي تركي الصنع محمول على الكتف"، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق ولا تتوافق مع الواقع ".
وأشار المركز إلى ان هذه الادعاءات الكاذبة، التي يسهل تخمين مصادرها، ما هي إلا هجمات حرب نفسية متعمدة، ومحاولات دعائية سوداء تهدف إلى تقويض دور تركيا البنّاء في الأزمات الإقليمية، وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام والدبلوماسية.
وشددت الرئاسة التركية على أن أنقرة "تلتزم بموقفها القائم على صون السلام والاستقرار
في جميع العمليات الإقليمية".
وأكدت أن "هذه الحملات الإعلامية، التي تستهدف نجاح تركيا الدبلوماسي المعترف به
دولياً، تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي".
ودعت الرئاسة التركية إلى عدم تصديق مثل هذه المعلومات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام، وزعزعة التوازن الدقيق في المنطقة.