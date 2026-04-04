العراق.. استهداف مخازن بحقل "البزركان" النفطي بطائرات مسيرة

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، تعرض مخازن في حقل البزركان النفطي لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة النفط، أن "شركة نفط ميسان تعلن عن تعرُّض مخازن تابعة لها في حقل البزركان النفطي لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة، ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات بين موظفي الشركة".وأضاف البيان الحكومي العراقي أن "الشركة تُهيب بالعاملين كافة من ملاكات الجهد الوطني أخذ الحيطة والحذر، والالتزام التام بتعليمات السلامة المهنية، في ظل التحديات والظروف الراهنة".وفي السياق نفسه، أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، أمس الجمعة، عن تمديد قرار إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية، سواء القادمة أو المغادرة أو العابرة، لمدة أسبوع إضافي.وأوضحت السلطة أن "التمديد يبدأ من الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة الموافق 3 نيسان (أبريل الجاري)، ويستمر حتى الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة 10 نيسان"، مؤكدة أن "هذا الإجراء يأتي بشكل مؤقت واحترازي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وبيّنت أن القرار "يستند إلى التقييم المستمر للوضع الأمني والتطورات الإقليمية، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة النظر فيه وفقًا لأي مستجدات".كما أكدت سلطة الطيران المدني العراقية أنه سيتم إبلاغ شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات قد تطرأ لاحقا.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

