"غليان شعبي" في العراق... الآلاف يخرجون في تظاهرات ضد الاستهدافات "الأمريكية الإسرائيلية".. فيديو

"غليان شعبي" في العراق... الآلاف يخرجون في تظاهرات ضد الاستهدافات "الأمريكية الإسرائيلية".. فيديو

شهدت 12 محافظة عراقية، اليوم السبت، حراكا شعبيا واسعا استجابة لدعوة زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق مقتدى الصدر، للتنديد بما وصفه بـ"العدوان... 04.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-04T17:22+0000

2026-04-04T17:22+0000

2026-04-04T18:17+0000

ووفقاً لمراسل "سبوتنيك"، فقد امتدت التظاهرات إلى أبرز الساحات العامة في البلاد، حيث احتشد الآلاف في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى جانب نقاط تجمع رئيسية في المحافظات، من بينها البصرة، ميسان، ذي قار، واسط، المثنى، الديوانية، بابل، كربلاء، ديالى، كركوك، ونينوى، في مشهد عكس استجابة لافتة للدعوة.ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية ورددوا شعارات ترفض التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدين ضرورة تجنيب البلاد تداعيات الصراع الإقليمي المتفاقم، وسط إجراءات تنظيمية مشددة للحفاظ على سلمية التحركات.وكان الصدر قد دعا يوم الاثنين الماضي إلى خروج تظاهرات موحدة في جميع المحافظات عند الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى غروب الشمس، مشددا على الالتزام التام بالسلمية والانضباط، وعدم رفع أي شعارات أو رايات سوى العلم العراقي، في محاولة لإظهار وحدة الموقف الشعبي.وتأتي هذه التظاهرات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق منذ اندلاع عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي ضد إيران أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، وما تبعها من هجمات متبادلة شملت صواريخ وطائرات مسيّرة، طالت أهدافاً متعددة في المنطقة، في تطور يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة.

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

حسن نبيل

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري