"غليان شعبي" في العراق... الآلاف يخرجون في تظاهرات ضد الاستهدافات "الأمريكية الإسرائيلية".. فيديو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
"غليان شعبي" في العراق... الآلاف يخرجون في تظاهرات ضد الاستهدافات "الأمريكية الإسرائيلية".. فيديو
شهدت 12 محافظة عراقية، اليوم السبت، حراكا شعبيا واسعا استجابة لدعوة زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق مقتدى الصدر، للتنديد بما وصفه بـ"العدوان... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
ووفقاً لمراسل "سبوتنيك"، فقد امتدت التظاهرات إلى أبرز الساحات العامة في البلاد، حيث احتشد الآلاف في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى جانب نقاط تجمع رئيسية في المحافظات، من بينها البصرة، ميسان، ذي قار، واسط، المثنى، الديوانية، بابل، كربلاء، ديالى، كركوك، ونينوى، في مشهد عكس استجابة لافتة للدعوة.ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية ورددوا شعارات ترفض التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدين ضرورة تجنيب البلاد تداعيات الصراع الإقليمي المتفاقم، وسط إجراءات تنظيمية مشددة للحفاظ على سلمية التحركات.وكان الصدر قد دعا يوم الاثنين الماضي إلى خروج تظاهرات موحدة في جميع المحافظات عند الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى غروب الشمس، مشددا على الالتزام التام بالسلمية والانضباط، وعدم رفع أي شعارات أو رايات سوى العلم العراقي، في محاولة لإظهار وحدة الموقف الشعبي.وتأتي هذه التظاهرات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق منذ اندلاع عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي ضد إيران أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، وما تبعها من هجمات متبادلة شملت صواريخ وطائرات مسيّرة، طالت أهدافاً متعددة في المنطقة، في تطور يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة.
"غليان شعبي" في العراق... الآلاف يخرجون في تظاهرات ضد الاستهدافات "الأمريكية الإسرائيلية".. فيديو

17:22 GMT 04.04.2026 (تم التحديث: 18:17 GMT 04.04.2026)
شهدت 12 محافظة عراقية، اليوم السبت، حراكا شعبيا واسعا استجابة لدعوة زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق مقتدى الصدر، للتنديد بما وصفه بـ"العدوان الأمريكي–الإسرائيلي" على عدد من الدول الإسلامية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
ووفقاً لمراسل "سبوتنيك"، فقد امتدت التظاهرات إلى أبرز الساحات العامة في البلاد، حيث احتشد الآلاف في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى جانب نقاط تجمع رئيسية في المحافظات، من بينها البصرة، ميسان، ذي قار، واسط، المثنى، الديوانية، بابل، كربلاء، ديالى، كركوك، ونينوى، في مشهد عكس استجابة لافتة للدعوة.
إيران تعلن استثناء العراق من قيود مضيق هرمز
4 أبريل, 16:50 GMT
ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية ورددوا شعارات ترفض التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدين ضرورة تجنيب البلاد تداعيات الصراع الإقليمي المتفاقم، وسط إجراءات تنظيمية مشددة للحفاظ على سلمية التحركات.

وفي رسالة وجهها إلى المشاركين عقب انتهاء التظاهرات، عبّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن امتنانه لما وصفها بـ"الوقفة المشرفة"، قائلا إن هذه التحركات "تبعث رسائل قوة إلى الأصدقاء وتغيظ الأعداء"، داعيا المتظاهرين إلى العودة بسلام، ومؤكدا أن ما تحقق يُعد كافيا لتحقيق الهدف المنشود.

العراق يفتح بوابة النفط البرية نحو سوريا وسط اضطراب الإقليم
3 أبريل, 13:46 GMT
وكان الصدر قد دعا يوم الاثنين الماضي إلى خروج تظاهرات موحدة في جميع المحافظات عند الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى غروب الشمس، مشددا على الالتزام التام بالسلمية والانضباط، وعدم رفع أي شعارات أو رايات سوى العلم العراقي، في محاولة لإظهار وحدة الموقف الشعبي.
وتأتي هذه التظاهرات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق منذ اندلاع عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي ضد إيران أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، وما تبعها من هجمات متبادلة شملت صواريخ وطائرات مسيّرة، طالت أهدافاً متعددة في المنطقة، في تطور يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة.
