إيران تعلن استثناء العراق من قيود مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، اليوم السبت، أن العراق مستثنى من أي قيود فرضتها إيران في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تقتصر... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-04T16:50+0000
أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، اليوم السبت، أن العراق مستثنى من أي قيود فرضتها إيران في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تقتصر على الدول التي وصفها بـ"المعادية".
وأوضح المتحدث، في بيان موجّه إلى الشعب العراقي، أن إيران
تؤكد احترامها لسيادة العراق، مشيداً بما وصفه بصمود الشعب العراقي في مواجهة "الهيمنة الأمريكية".
وأضاف أن مواقف العراق الداعمة لإيران لم تمر دون تقدير، بل أسهمت في تعزيز العزم على مواصلة ما وصفه بـ"مسار النضال".
وشدد البيان على أن العراق، في ضوء هذه المواقف، قد يمتلك فرصة تاريخية لإنهاء الوجود الأمريكي على أراضيه، وتحقيق أمن مستدام، ووقف ما اعتبره "استنزافاً لثرواته".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.