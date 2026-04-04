إيران تعلن استثناء العراق من قيود مضيق هرمز

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تعلن استثناء العراق من قيود مضيق هرمز
إيران تعلن استثناء العراق من قيود مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، اليوم السبت، أن العراق مستثنى من أي قيود فرضتها إيران في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تقتصر... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح المتحدث، في بيان موجّه إلى الشعب العراقي، أن إيران تؤكد احترامها لسيادة العراق، مشيداً بما وصفه بصمود الشعب العراقي في مواجهة "الهيمنة الأمريكية". وأضاف أن مواقف العراق الداعمة لإيران لم تمر دون تقدير، بل أسهمت في تعزيز العزم على مواصلة ما وصفه بـ"مسار النضال". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
16:50 GMT 04.04.2026
أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، اليوم السبت، أن العراق مستثنى من أي قيود فرضتها إيران في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تقتصر على الدول التي وصفها بـ"المعادية".
وأوضح المتحدث، في بيان موجّه إلى الشعب العراقي، أن إيران تؤكد احترامها لسيادة العراق، مشيداً بما وصفه بصمود الشعب العراقي في مواجهة "الهيمنة الأمريكية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
ترامب: نحن الآن في عملية التخلص من "إيران النووية" و48 ساعة تفصلها عن "جحيم عظيم"
14:22 GMT
وأضاف أن مواقف العراق الداعمة لإيران لم تمر دون تقدير، بل أسهمت في تعزيز العزم على مواصلة ما وصفه بـ"مسار النضال".
وشدد البيان على أن العراق، في ضوء هذه المواقف، قد يمتلك فرصة تاريخية لإنهاء الوجود الأمريكي على أراضيه، وتحقيق أمن مستدام، ووقف ما اعتبره "استنزافاً لثرواته".
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
إعلام: إيران تسمح لسفن تحمل سلعا أساسية ومساعدات إنسانية بالمرور عبر مضيق هرمز
11:30 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
