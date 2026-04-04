منظومات الدفاع الجوي تسقط 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 7 ساعات - وزارة الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال سبع ساعات فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T05:16+0000
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا
23:39 GMT 04.04.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 05.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال سبع ساعات فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وجمهورية القرم.
وجاء في بيان الوزارة: "في الرابع من أبريل/نيسان، في الفترة من الساعة 15.00 حتى 22.00 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 69 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، بريانسك وكورسك وفورونيج وجمهورية القرم ".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود
وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.