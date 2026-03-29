الدفاعات الجوية الروسية تسقط 2818 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T23:30+0000
اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت ما لا يقل عن 2818 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع، وجاء ذلك بحسب تقديرات لوكالة "سبوتنيك" واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.
وبحسب البيانات، تم إسقاط العدد الأكبر من المسيرات يومي 23 و25 مارس/ آذار، بواقع 526 و543 طائرة مسيرة على التوالي، واستهدفت الغالبية العظمى من الهجمات الجزء الأوروبي من روسيا
.
وفي الفترة من 16 إلى 22 مارس/ آذار، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية
ما لا يقل عن 2637 طائرة مسيّرة أوكرانية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
من جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.