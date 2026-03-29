إصابة ثلاثة أشخاص جراء استهداف أوكراني بطائرة مسيرة في كراسنودار
أفادت سلطات إقليم كراسنيودار، فجر اليوم الاثنين، بإصابة ثلاثة أشخاص جراء استهداف أوكراني بطائرة مسيرة في كراسنودار.
2026-03-29T23:09+0000
https://sarabic.ae/20260329/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-203-مسيرات-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-عدة-مقاطعات--وزارة-الدفاع-1112063259.html
وجاء في بيان مقر العمليات في إقليم كراسنودار عبر قناته على "تلغرام": بحسب المعلومات المُحدّثة، أُصيب ثلاثة أشخاص جراء سقوط حطام طائرة مسيرة في كراسنودار.
وتلقى شخص بالغ وطفلان العلاج الطبي اللازم في الموقع دون الحاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.
وفي وقت سابق، أبلغ المقر عن أضرار لحقت بعدة شقق في حي بريكوبانسكي بكراسنودار نتيجةً للهجوم
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
من جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.