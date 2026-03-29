2026-03-29T05:09+0000
الدفاع الجوي الروسي يدمر 203 مسيرات أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات
04:46 GMT 29.03.2026 (تم التحديث: 05:09 GMT 29.03.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 203 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأعلنت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 203 طائرات مسيرة أوكرانية".
وأوضحت أنه تم اعتراض الطائرات المسيرة فوق "مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، ولينينغراد، ونوفغورود، وأوريول، وبينزا، وبسكوف، وروستوف، وسامارا، وساراتوف، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق البحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.