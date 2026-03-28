https://sarabic.ae/20260328/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-جديدة-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-وزارة-الدفاع-1112033751.html

الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حررت بلدة بروسوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة لعمليات استباقية وحاسمة. 28.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-28T11:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100858412_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_89c0659f9b762615c0a61d6bd4839a0d.jpg

وأفادت الوزارة بأن "العدو تكبّد خسائر بلغت 160 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و3 مركبات قتالية مدرعة، و21 سيارة ومدفعًا، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب".وأشار البيان إلى "دحر القوات الأوكرانية قرب بلدات ياتسكيفكا وستاري كارافان وسفياغوورسك وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبوروفايا وشيكوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع مهمة، وهزمت تشكيلات من 3 كتائب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات إيجيفكا وكورتوفكا وأليكسييفو- دروزكوفكا، وكونستانتينوفكا وكريفايا لوكا ونيكولايفكا وأرتيما وإيلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "تكبّد العدو خسائر بلغت 130 جنديًا، ودبابة وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و12 مركبة ومدفعا ميدانيا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و5 مستودعات للإمدادات".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد أكثر من 55 جنديا أوكرانيا، و14 سيارة و5 محطات للحرب الإلكترونية، ورادار مضاد للبطاريات من طراز "تي بي كيو- 36" أمريكي الصنع، و3 مستودعات إمداد ومستودع ذخيرة في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر".وجاء في بيان الدفاع الروسية: "استهدف سلاح الطيران الحربي والمسيّر وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمرافق البنية التحتية للنقل الأوكرانية، التي تستخدمها قوات نظام كييف، ومواقع تجميع وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".وأضاف: "قام أسطول البحر الأسود بتدمير قارب غير مأهول وغواصة مسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وقالت الوزارة في بيانها: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 8 قنابل جوية موجّهة، و4 صواريخ كروز "فلامينغو" بعيدة المدى، و385 طائرة مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر 4 بلدات جديدة في منطقة العملية الخاصة خلال أسبوع - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

