الدفاع الجوي الروسي يسقط 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في مقاطعات عدة- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات...

2026-03-28T05:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو في 27 مارس (آذار) من هذا العام إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 28 مارس من هذا العام، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت أنه تم اعتراض الطائرات فوق "مقاطعات بريانسك ولينينغراد وسمولينسك، وبيلغورود وكورسك وبسكوف، وكالوغا وتفير وفورونيج وروستوف، وريازان وأوريول وتولا وياروسلافل، ونوفغورود وجمهورية القرم ومقاطعة موسكو".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة شيفياكوفكا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260328/خسائر-كبيرة-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-بعد-ضربات-على-مواقعها---الأمن-الروسي-1112026485.html

