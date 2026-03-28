خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية في خاركوف بعد ضربات على مواقعها - الأمن الروسي
خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية في خاركوف بعد ضربات على مواقعها - الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن اللواء الميكانيكي المنفصل 159 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تكبّد خسائر كبيرة عقب ضربات استهدفت مواقع تمركزه في...
2026-03-28T04:00+0000
2026-03-28T04:00+0000
2026-03-28T04:01+0000
وقالت مصادر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة للضربات على مواقع تمركز القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة بيتشينيغي، تكبّد اللواء الميكانيكي المنفصل 159 خسائر كبيرة".وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أكد أن الجيش ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة للأمن على طول الحدود مع مقاطعة خاركوف.وتعمل في هذه المنطقة مجموعتا القوات "الغرب" و"الشمال". ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع، خسر العدو خلال أسبوع، في منطقة مسؤوليتهما، أكثر من 2900 جندي، وخمسة دبابات، و42 مركبة قتالية مدرعة، و252 مركبة، و26 قطعة مدفعية ميدانية، وعشر محطات حرب إلكترونية، إضافة إلى 66 مستودعًا للذخيرة والمواد.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
القوات الأوكرانية, خاركوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية في خاركوف بعد ضربات على مواقعها - الأمن الروسي
04:00 GMT 28.03.2026 (تم التحديث: 04:01 GMT 28.03.2026)
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن اللواء الميكانيكي المنفصل 159 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تكبّد خسائر كبيرة عقب ضربات استهدفت مواقع تمركزه في بلدة بيتشينيغي بمقاطعة خاركوف.
وقالت مصادر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك
": "نتيجة للضربات على مواقع تمركز القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة بيتشينيغي، تكبّد اللواء الميكانيكي المنفصل 159 خسائر كبيرة".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أكد أن الجيش ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة للأمن على طول الحدود مع مقاطعة خاركوف.
وتعمل في هذه المنطقة مجموعتا القوات "الغرب" و"الشمال". ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع، خسر العدو خلال أسبوع، في منطقة مسؤوليتهما، أكثر من 2900 جندي، وخمسة دبابات، و42 مركبة قتالية مدرعة، و252 مركبة، و26 قطعة مدفعية ميدانية، وعشر محطات حرب إلكترونية، إضافة إلى 66 مستودعًا للذخيرة والمواد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.