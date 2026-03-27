القوات الروسية تحرر 4 بلدات جديدة في منطقة العملية الخاصة خلال أسبوع - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت 4 بلدات جديدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع. 27.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-27T10:16+0000

وجاء في البيان: "في الفترة من 21 إلى 27 مارس (آذار) من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و5 ضربات جماعية، استهدفت مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة والنقل، والبنية التحتية للمطارات التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق إنتاج القوارب التي يتم التحكم فيها عن بُعد، ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وتابع: "وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خلال الأسبوع الماضي، ونتيجة لعمليات حاسمة نفذتها وحدات من قوات المجموعة، تم السيطرة على بلدة بوتابوفكا في مقاطعة سومي، وبيستشانويه وشيفياكوفكا في مقاطعة خاركوف، كما أُلحقت أضرار بالقوى البشرية والمعدات التابعة لـ4 ألوية ميكانيكية ولواء مشاة آلي ولواء هجوم ولواء محمول جوًا ولواء دفاع إقليمي ولواء من الحرس الوطني تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه "إجمالًا، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية، خسر العدو أكثر من 1620 جنديا، و11 مركبة قتالية مدرعة و88 سيارة و15 قطعة مدفعية ميدانية، و7 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، فضلًا عن 49 مستودعا للذخيرة والمعدات".وذكر بيان الدفاع الروسية أن "وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي واتخذت مواقع أكثر إستراتيجية، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات 3 كتائب هجومية ميكانيكية وجوية ومشاة ومظلية، بالإضافة إلى فوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري ولواء دفاع إقليمي ولواءين من الحرس الوطني، وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2395 جنديًا، و63 مركبة قتالية مدرعة و97 مركبة و21 مدفعًا ميدانيًا و10 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة في المنطقة، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة".وأشار البيان إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلغت أكثر من 2065 جنديًا، و16 مركبة قتالية مدرعة و53 مركبة و12 مدفعًا، كما تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة والإمدادات".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، وتمكنت من إلحاق خسائر في الأرواح والمعدات بألوية ميكانيكية ولواء هجومي ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أفاد البيان بأنه تم تحييد 4 فرق ميكانيكية، ولواء مشاة آلي ولواء هجوم ولواء هجوم جبلي ولواء محمول جوا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء بحري. وخلال الأسبوع، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1210 جنديا و21 مركبة قتالية مدرعة، كما تم تدمير 96 مركبة و22 مدفعا ميدانيا و11 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و31 مستودعا للذخيرة والوقود والإمدادات.وأضاف البيان أن قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت بلدة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الأسبوع.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

