إيران تعلن اعتقال 4 عملاء مرتبطين بـ"الموساد"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
إيران تعلن اعتقال 4 عملاء مرتبطين بـ"الموساد"
إيران تعلن اعتقال 4 عملاء مرتبطين بـ"الموساد"
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، اعتقال أربعة عملاء مرتبطين بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، في محافظة جيلان شمال البلاد. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، صباح اليوم الخميس، بأن "المعتقلين زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت، خلال الحرب المفروضة الثالثة التي بدأت بضربات أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط".
إيران تعلن اعتقال 4 عملاء مرتبطين بـ"الموساد"

08:45 GMT 16.04.2026
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، اعتقال أربعة عملاء مرتبطين بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، في محافظة جيلان شمال البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، صباح اليوم الخميس، بأن "المعتقلين زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت، خلال الحرب المفروضة الثالثة التي بدأت بضربات أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط".
وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه تم توقيف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين. وأشار إلى أنه تم تسليم هؤلاء العملاء إلى السلطات القضائية الإيرانية بعد رفع دعوى قضائية بحقهم.
وكانت قيادة الأمن القومي في إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، تفكيك شبكة منظمة قالت إنها كانت تنشط في جمع وإرسال معلومات حساسة إلى جهات معادية داخل البلاد.
وأوضحت في بيان لها أن عمليات استخباراتية وأمنية واسعة النطاق أسفرت عن تحديد الشبكة وضبط عناصرها، إذ تم توقيف 50 شخصا بتهمة "التعاون مع العدو" عبر تزويده بإحداثيات ومعلومات عن مواقع حساسة تشمل منشآت وبنية تحتية ونقاط تفتيش ومواقع انتشار قوات أمنية.
وأشار البيان إلى أن المتهمين قاموا بإرسال بيانات عن مواقع ثابتة ومتحركة، ما ساهم في تسهيل تنفيذ عمليات وصفها بالاستهدافية ضد تلك المواقع، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، مضيفا أنه جرى خلال العمليات ضبط ومصادرة معدات إلكترونية متخصصة، من بينها أجهزة اتصالات وأدوات تعمل بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر.
وكانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أعلنت، أمس السبت، أنها ألقت القبض على 123 شخصا قالت إنهم مرتبطون بشبكات تتعاون مع أمريكا وإسرائيل في عدد من المحافظات الإيرانية، إضافة إلى ضبط عناصر مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة بدأتا محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع طهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وفي 12 أبريل/نيسان، أعلن رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جيه.دي فانس، فشل إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، مؤكدًا أن الوفد الأمريكي سيعود إلى بلاده دون إبرام صفقة.
