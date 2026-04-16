إيران تعلن اعتقال 4 عملاء مرتبطين بـ"الموساد"
إيران تعلن اعتقال 4 عملاء مرتبطين بـ"الموساد"
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، اعتقال أربعة عملاء مرتبطين بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، في محافظة جيلان شمال البلاد. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T08:45+0000
2026-04-16T08:45+0000
2026-04-16T08:45+0000
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، صباح اليوم الخميس، بأن "المعتقلين زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت، خلال الحرب المفروضة الثالثة التي بدأت بضربات أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط".وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه تم توقيف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين. وأشار إلى أنه تم تسليم هؤلاء العملاء إلى السلطات القضائية الإيرانية بعد رفع دعوى قضائية بحقهم.وكانت قيادة الأمن القومي في إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، تفكيك شبكة منظمة قالت إنها كانت تنشط في جمع وإرسال معلومات حساسة إلى جهات معادية داخل البلاد. وأوضحت في بيان لها أن عمليات استخباراتية وأمنية واسعة النطاق أسفرت عن تحديد الشبكة وضبط عناصرها، إذ تم توقيف 50 شخصا بتهمة "التعاون مع العدو" عبر تزويده بإحداثيات ومعلومات عن مواقع حساسة تشمل منشآت وبنية تحتية ونقاط تفتيش ومواقع انتشار قوات أمنية.وأشار البيان إلى أن المتهمين قاموا بإرسال بيانات عن مواقع ثابتة ومتحركة، ما ساهم في تسهيل تنفيذ عمليات وصفها بالاستهدافية ضد تلك المواقع، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، مضيفا أنه جرى خلال العمليات ضبط ومصادرة معدات إلكترونية متخصصة، من بينها أجهزة اتصالات وأدوات تعمل بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر.وكانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أعلنت، أمس السبت، أنها ألقت القبض على 123 شخصا قالت إنهم مرتبطون بشبكات تتعاون مع أمريكا وإسرائيل في عدد من المحافظات الإيرانية، إضافة إلى ضبط عناصر مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة بدأتا محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع طهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وفي 12 أبريل/نيسان، أعلن رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جيه.دي فانس، فشل إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، مؤكدًا أن الوفد الأمريكي سيعود إلى بلاده دون إبرام صفقة.
https://sarabic.ae/20260315/الشرطة-الإيرانية-اعتقال-500-جاسوس-بتهمة-تقديم-معلومات-للعدو-1111533420.html
https://sarabic.ae/20260416/باكستان-نواصل-دورنا-عبر-إبقاء-قنوات-الاتصال-مفتوحة-بين-طهران-وواشنطن-لإنهاء-الصراع-1112602744.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, الأخبار
إيران تعلن اعتقال 4 عملاء مرتبطين بـ"الموساد"
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، اعتقال أربعة عملاء مرتبطين بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، في محافظة جيلان شمال البلاد.
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، صباح اليوم الخميس، بأن "المعتقلين زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت، خلال الحرب المفروضة الثالثة التي بدأت بضربات أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط".
وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه تم توقيف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين. وأشار إلى أنه تم تسليم هؤلاء العملاء إلى السلطات القضائية الإيرانية
بعد رفع دعوى قضائية بحقهم.
وكانت قيادة الأمن القومي في إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، تفكيك شبكة منظمة قالت إنها كانت تنشط في جمع وإرسال معلومات حساسة إلى جهات معادية داخل البلاد.
وأوضحت في بيان لها أن عمليات استخباراتية وأمنية واسعة النطاق أسفرت عن تحديد الشبكة وضبط عناصرها، إذ تم توقيف 50 شخصا بتهمة "التعاون مع العدو" عبر تزويده بإحداثيات ومعلومات عن مواقع حساسة تشمل منشآت وبنية تحتية ونقاط تفتيش ومواقع انتشار قوات أمنية.
وأشار البيان إلى أن المتهمين قاموا بإرسال بيانات عن مواقع ثابتة ومتحركة، ما ساهم في تسهيل تنفيذ عمليات وصفها بالاستهدافية ضد تلك المواقع، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، مضيفا أنه جرى خلال العمليات ضبط ومصادرة معدات إلكترونية متخصصة، من بينها أجهزة اتصالات وأدوات تعمل بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر.
وكانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أعلنت، أمس السبت، أنها ألقت القبض على 123 شخصا قالت إنهم مرتبطون بشبكات تتعاون مع أمريكا وإسرائيل في عدد من المحافظات الإيرانية، إضافة إلى ضبط عناصر مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة بدأتا محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع طهران على وقف إطلاق نار
لمدة أسبوعين.
وفي 12 أبريل/نيسان، أعلن رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جيه.دي فانس، فشل إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، مؤكدًا أن الوفد الأمريكي سيعود إلى بلاده دون إبرام صفقة.