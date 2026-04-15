https://sarabic.ae/20260415/إعلام-ترامب-يرغب-في-إنهاء-الحرب-مع-إيران-بأسرع-وقت-ممكن-1112598809.html
إعلام: ترامب يرغب في إنهاء الحرب مع إيران بأسرع وقت ممكن
سبوتنيك عربي
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_df196e532a692b4edd79925c93cb1955.jpg
https://sarabic.ae/20260415/ترامب-بشأن-الحرب-على-إيران-اليومان-المقبلان-سيشهدان-أحداثا-غير-مسبوقة-1112570968.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_170:0:1229:794_1920x0_80_0_0_21cc8a561823f1c08ea11ad04872955d.jpg
23:52 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 23:53 GMT 15.04.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح خلال مأدبة عشاء مع ملك هولندا وقرينته في البيت الأبيض، بأنه يرغب في إنهاء الحرب مع إيران في أقرب وقت ممكن.
وجاء في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أبلغ ترامب ملك وملكة هولندا أنه يريد إنهاء الحرب في إيران بسرعة".
وزعم مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن البحرية الأمريكية قادرة على الحفاظ على حصار مضيق هرمز "إلى أجل غير مسمى".
وفي الوقت ذاته، لفتت الصحيفة إلى وجود مخاوف داخل وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"
من أن يشكل هذا الحصار ضغطًا إضافيًا على السفن الحربية الأمريكية ويؤدي إلى إضعاف وجود الأسطول في مناطق أخرى.
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/نيسان الجاري حصارًا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.
يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/شباط الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف ضحية.
وفي الثامن من أبريل/نيسان أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون نتائج. ولم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصار الموانئ الإيرانية، بينما يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.