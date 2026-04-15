https://sarabic.ae/20260415/ترامب-بشأن-الحرب-على-إيران-اليومان-المقبلان-سيشهدان-أحداثا-غير-مسبوقة-1112570968.html
ترامب بشأن الحرب على إيران: اليومان المقبلان سيشهدان "أحداثا غير مسبوقة"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن "الحرب مع إيران قد شارفت على الانتهاء"، مؤكدًا أن تدخله المباشر كان "العامل الحاسم" في منع طهران من حيازة... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T06:26+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/05/1112302287_0:0:1032:580_1920x0_80_0_0_106e19d701bae453c160297d4289cb3b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/05/1112302287_0:0:916:687_1920x0_80_0_0_0c8c96a57e9e213b97b94e04add6986e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن "الحرب مع إيران قد شارفت على الانتهاء"، مؤكدًا أن تدخله المباشر كان "العامل الحاسم" في منع طهران من حيازة سلاح نووي في الوقت الحالي، على حد قوله.
وأشار ترامب، في مقابلة مع شبكة "أي بي سي نيوز"، إلى أن "الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة"، موضحًا في الوقت ذاته، أن "العمليات العسكرية ضد إيران لم تنتهِ بشكل كامل بعد".
وأضاف: "سنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة"، معتبرًا أن "طهران ستحتاج إلى نحو 20 عامًا لإعادة الإعمار، نتيجة الأضرار التي لحقت بها"، وفق تعبيره.
كما شدد ترامب على أن بلاده "قضت على المتطرفين الإيرانيين"، بحسب تعبيره، لافتًا إلى "عدم وجود نية حاليًا لتمديد وقف إطلاق النار"، لكنه أشار إلى أن اليومين المقبلين قد يشهدان "أحداثًا غير مسبوقة"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، بدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حصارًا لمضيق هرمز
. وأوضحت أن هذا الحصار يشمل موانئ في كل من الخليج وخليج عُمان، اللذين يربطهما مضيق هرمز. وأفاد مكتب التجارة البحرية البريطاني بأن السفن تلقت إخطارات ببدء حصار كامل للسواحل الإيرانية.
وبدأت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب ليلة 8 أبريل/نيسان أنه توصل إلى اتفاق مع طهران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. إلا أنه بحلول صباح 12 أبريل/نيسان، أعلن نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي ترأس الوفد الأمريكي، أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.
وأعلن ترامب لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. كما أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع لإيران مقابل المرور عبر المضيق.