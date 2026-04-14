https://sarabic.ae/20260414/399-جريحا-في-صفوف-القوات-الأمريكية-خلال-الحرب-مع-إيران-1112567602.html
"سنتكوم": 399 جريحا في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران
أعلن الجيش الأميركي ارتفاع عدد المصابين في صفوفه إلى 399 عسكريًا جراء الحرب مع إيران، وفق ما أكده المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).
2026-04-14T21:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104263/59/1042635906_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_9b35fbe9af0df47200260250a056015e.jpg
https://sarabic.ae/20260414/غروسي-يطالب-إيران-بتسهيل-وصول-المفتشين-لليورانيوم-عندما-تسمح-الظروف-1112566914.html
https://sarabic.ae/20260414/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يشترط-إزالة-اليورانيوم-المخصب-لإنهاء-الحرب-على-إيران-1112561508.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104263/59/1042635906_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6a01669d88ed84aaa935e5d32acf4f83.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
21:14 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 21:25 GMT 14.04.2026)
أعلن الجيش الأميركي ارتفاع عدد المصابين في صفوفه إلى 399 عسكريًا جراء الحرب مع إيران، وفق ما أكده المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).
وأوضح المتحدث أن 354 من المصابين
عادوا إلى الخدمة، فيما لا يزال 3 في حالة خطيرة، في حين يخضع الباقون للعلاج والمتابعة، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
وأشار إلى أن حصيلة سابقة كانت قد ذكرت تسجيل 373 إصابة حتى 6 أبريل، قبل أن يتم تصحيحها إلى 381 حالة، لافتًا إلى أن ارتفاع العدد يعود إلى تأخر ظهور بعض الأعراض، خاصة المرتبطة بإصابات الدماغ الرضّية، وتأخر الإبلاغ عنها.
وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم
بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن
التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.