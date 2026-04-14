https://sarabic.ae/20260414/بكين-بشأن-الحصار-الأمريكي-لمضيق-هرمز-خطوة-خطيرة-وغير-مسؤولة-1112545663.html
بكين بشأن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز: خطوة خطيرة وغير مسؤولة
بكين بشأن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز: خطوة خطيرة وغير مسؤولة
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم الثلاثاء، الحصار الأمريكي لمضيق هرمز، بـ"خطوة خطيرة وغير مسؤولة"، موضحًا أن هذا الأمر "لن يؤدي إلا... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T07:48+0000
2026-04-14T07:48+0000
2026-04-14T08:08+0000
الصين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432967_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_47a42e8a950cce098bbd9d1814dd740a.jpg
وقال قوه جيا كون، خلال مؤتمر صحفي: "بالنظر إلى أن الأطراف المعنية، التي توصلت بالفعل إلى اتفاق مؤقت بشأن وقف إطلاق نار، فإن الحشد العسكري الأمريكي والحصار الموجّه لن يؤديا إلا إلى تفاقم التوترات، وتقويض وقف إطلاق النار الهش أصلًا، وتهديد سلامة الملاحة في مضيق هرمز بشكل خطير".وأشار إلى ضرورة اتخاذ الخطوات لخفض التصعيد لضمان حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، يمثّل خطوة نحو خفض التصعيد.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وبدأ البلدان مفاوضات في إسلام آباد، يوم السبت الماضي.وفي 12 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض حصارًا على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. كما أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع لإيران مقابل المرور عبر المضيق.الرئيس الصيني يقدم 4 مقترحات للتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسطالخارجية الروسية: اعتماد القرار الروسي الصيني بشأن الشرق الأوسط رهن بالوضع الميداني
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432967_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_020b112a3462811a19b7886527184a0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
بكين بشأن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز: خطوة خطيرة وغير مسؤولة
07:48 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 08:08 GMT 14.04.2026)
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم الثلاثاء، الحصار الأمريكي لمضيق هرمز، بـ"خطوة خطيرة وغير مسؤولة"، موضحًا أن هذا الأمر "لن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات في المنطقة".
وقال قوه جيا كون، خلال مؤتمر صحفي: "بالنظر إلى أن الأطراف المعنية، التي توصلت بالفعل إلى اتفاق مؤقت بشأن وقف إطلاق نار، فإن الحشد العسكري الأمريكي والحصار الموجّه لن يؤديا إلا إلى تفاقم التوترات، وتقويض وقف إطلاق النار الهش أصلًا، وتهديد سلامة الملاحة في مضيق هرمز بشكل خطير".
وأكد المتحدث أن هذا التطور "عمل خطير وغير مسؤول"، وأوضح أن وقف إطلاق النار الكامل هو "الحل الوحيد لتخفيف حدة الموقف في الشرق الأوسط".
وأشار إلى ضرورة اتخاذ الخطوات لخفض التصعيد لضمان حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، يمثّل خطوة نحو خفض التصعيد.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وبدأ البلدان مفاوضات في إسلام آباد، يوم السبت الماضي.
وصباح أول أمس الأحد، أعلن رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جيه دي فانس، أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق، وأن الوفد الأمريكي سيعود إلى بلاده دون التوصل إلى اتفاق.
وفي 12 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض حصارًا على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. كما أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع لإيران مقابل المرور عبر المضيق.