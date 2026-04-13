https://sarabic.ae/20260413/الرئيس-الإيراني-التهديدات-الأمريكية-في-مضيق-هرمز-ستؤثر-سلبا-على-التجارة-العالمية-1112539084.html

الرئيس الإيراني: التهديدات الأمريكية في مضيق هرمز ستؤثر سلبا على التجارة العالمية

صرّح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن التهديدات الأمريكية في مضيق هرمز، "ستؤثر سلبًا على...

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_07daa35b2e14aea215f13d6b6d93c496.jpg

ونقل المكتب الصحفي لبيزشكيان، قوله إن "أي نوع من التهديد لأمن هذه المنطقة سيكون له عواقب واسعة النطاق على التجارة العالمية".وأضاف: "فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز، إيران مستعدة لأي نوع من السيناريوهات".وتطرق الرئيس الإيراني أيضًا إلى الملف النووي الإيراني، مصرحًا باستعداد طهران لمواصلة المفاوضات بشأن هذه القضية.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الحصار البحري المفروض على جميع السفن، التي تدخل وتغادر من المواني الإيرانية، دخل حيّز التنفيذ.دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذالحرس الثوري الإيراني: سيتم التعامل بحزم مع أي سفينة عسكرية تقترب من مضيق هرمزعراقجي يناقش مستجدات محادثات طهران وواشنطن مع نظيره الروسي لافروف عبر الهاتف

https://sarabic.ae/20260413/الحرس-الثوري-الإيراني-جفرافية-بلادنا-ستتحول-إلى-سجن-ومستنقع-لمن-يحاول-الاعتداء-عليها-بريا-1112533763.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

