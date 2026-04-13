الرئيس الإيراني: التهديدات الأمريكية في مضيق هرمز ستؤثر سلبا على التجارة العالمية
2026-04-13T19:50+0000
صرّح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن التهديدات الأمريكية في مضيق هرمز، "ستؤثر سلبًا على التجارة العالمية"، وفق تعبيره.
ونقل المكتب الصحفي لبيزشكيان، قوله إن "أي نوع من التهديد لأمن هذه المنطقة سيكون له عواقب واسعة النطاق على التجارة العالمية".
وأضاف: "فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز، إيران مستعدة لأي نوع من السيناريوهات".
كما ناقش بيزشكيان مع ماكرون، المفاوضات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد، قائلًا إن الولايات المتحدة وإيران، "تمكّنتا من التوصل إلى تفاهم على مستوى الخبراء، لكن انعدام الإرادة السياسية بين كبار المسؤولين الأمريكيين حال دون إتمام الاتفاق".
وتطرق الرئيس الإيراني أيضًا إلى الملف النووي الإيراني، مصرحًا باستعداد طهران لمواصلة المفاوضات بشأن هذه القضية.
وبدأت إيران والولايات المتحدة محفاوضات في إسلام آباد، في 11 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليلة الـ8 من الشهر ذاته، أنه توصل إلى اتفاق مع طهران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. إلا أنه بحلول صباح 12 أبريل الجاري، أعلن نائبه جيه دي فانس، الذي ترأس الوفد الأمريكي، أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الحصار البحري المفروض على جميع السفن، التي تدخل وتغادر من المواني الإيرانية، دخل حيّز التنفيذ.