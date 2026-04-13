الخارجية الإيرانية: عراقجي يناقش مع لافروف مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الإيرانية: عراقجي يناقش مع لافروف مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن
ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مستجدات مفاوضات طهران وواشنطن في العاصمة الباكستانية... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مستجدات مفاوضات طهران وواشنطن في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وجاء في بيان للخارجية الإيرانية: "ناقش عراقجي آخر التطورات في المنطقة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد".

وكان الجانبان الإيراني والأمريكي، أعلنا صباح أمس الأحد، فشل التوصل لاتفاق خلال المفاوضات في إسلام آباد، التي سعت إلى جمع الطرفين بهدف وقف التصعيد في الشرق الأوسط ووضع حد لحرب بدأتها واشنطن وتل أبيب، أنهكت العالم وشلّت سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالنفط.

الخارجية التركية: فيدان يبحث مع لافروف الصراع حول إيران
كذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا بحريًا على إيران، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، وأوضحت: "ستُطبق هذه القيود على السفن القادمة من جميع الدول والمتجهة إلى المواني الإيرانية أو منها. مع العلم أن حرية المرور عبر مضيق هرمز ستظل متاحة للسفن الداخلة إلى مواني الدول الأخرى أو الخارجة منها".

وبدوره، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية فرض حصار بحري على إيران، مشابه لما حصل في فنزويلا، في حال رفضها "القبول بالاتفاق المقترح من قبل الولايات المتحدة"، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار، الذي سيحسم الصراع في الشرق الأوسط.

رئيس الوزراء الباكستاني: وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران مستمر ونعمل لتجاوز عقبات التفاوض
من جهته اعتبر الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، أن "اقتراب السفن العسكرية من مضيق هرمز، يمثّل انتهاكًا لوقف إطلاق النار"، على حد قوله.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن قواته البحرية أكدت أن "مضيق هرمز يخضع لرقابة وإدارة دقيقة، ومفتوح أمام عبور السفن المدنية دون أي أضرار، وذلك وفقًا للوائح محددة"، نافيًا ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة" الصادرة عن بعض المسؤولين.
دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ
الحرس الثوري الإيراني: سيتم التعامل بحزم مع أي سفينة عسكرية تقترب من مضيق هرمز
