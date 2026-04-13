https://sarabic.ae/20260413/الخارجية-الإيرانية-عراقجي-يناقش-مع-لافروف-مستجدات-المفاوضات-بين-طهران-وواشنطن-1112536629.html

الخارجية الإيرانية: عراقجي يناقش مع لافروف مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن

سبوتنيك عربي

ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مستجدات مفاوضات طهران وواشنطن في العاصمة الباكستانية... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

العالم

روسيا

إيران

باكستان

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108310128_0:0:1911:1075_1920x0_80_0_0_cc4ecc5c7836e47d262273e9c8ed676d.jpg

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية: "ناقش عراقجي آخر التطورات في المنطقة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد".كذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا بحريًا على إيران، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، وأوضحت: "ستُطبق هذه القيود على السفن القادمة من جميع الدول والمتجهة إلى المواني الإيرانية أو منها. مع العلم أن حرية المرور عبر مضيق هرمز ستظل متاحة للسفن الداخلة إلى مواني الدول الأخرى أو الخارجة منها".من جهته اعتبر الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، أن "اقتراب السفن العسكرية من مضيق هرمز، يمثّل انتهاكًا لوقف إطلاق النار"، على حد قوله.وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن قواته البحرية أكدت أن "مضيق هرمز يخضع لرقابة وإدارة دقيقة، ومفتوح أمام عبور السفن المدنية دون أي أضرار، وذلك وفقًا للوائح محددة"، نافيًا ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة" الصادرة عن بعض المسؤولين.دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذالحرس الثوري الإيراني: سيتم التعامل بحزم مع أي سفينة عسكرية تقترب من مضيق هرمز

https://sarabic.ae/20260413/الخارجية-التركية-فيدان-يبحث-مع-لافروف-الصراع-حول-إيران-1112536011.html

https://sarabic.ae/20260413/رئيس-الوزراء-الباكستاني-وقف-إطلاق-النار-بين-أمريكا-وإيران-مستمر-ونعمل-لتجاوز-عقبات-التفاوض-1112532614.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

