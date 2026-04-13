https://sarabic.ae/20260413/الخارجية-التركية-فيدان-يبحث-مع-لافروف-الصراع-حول-إيران-1112536011.html
الخارجية التركية: فيدان يبحث مع لافروف الصراع حول إيران
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، هاتفيًا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الجهود المبذولة لإنهاء الصراع حول إيران، بحسب مصدر في وزارة الخارجية التركية.
روسيا
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100456395_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_b840087b8d52f7cb00fe027cd22fe8e9.jpg
وقال المصدر التركي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان، اليوم (الاثنين)، مكالمتين هاتفيتين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. وخلال المحادثات، تمت مناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في إيران".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100456395_143:0:2682:1904_1920x0_80_0_0_93f30bb5d6dbead122a73fa8884f8c4a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، هاتفيًا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الجهود المبذولة لإنهاء الصراع حول إيران، بحسب مصدر في وزارة الخارجية التركية.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس الماضي، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تلقى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أعرب خلالها عن أمله في نجاح المفاوضات بشأن الوضع المحيط بإيران، وأكد استعداد موسكو لتقديم المساعدة في التوصل إلى تسوية.
وجاء في بيان للخارجية الروسية: "في 9 أبريل (نيسان الجاري)، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".
وأضاف البيان: "أعرب سيرغي فيكتوروفيتش لافروف، عن أمله في نجاح عملية التفاوض، وأكد استعداد روسيا للمساعدة في إيجاد حلول من شأنها التغلب على عواقب العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضمان السلام طويل الأمد والأمن المستدام في المنطقة".