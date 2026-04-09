لافروف وعراقجي يناقشان اتفاقيات وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن الإقليمي

09.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-09T14:48+0000

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في التاسع من أبريل، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي".وأكمل البيان: "تم التأكيد أن موسكو تؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الاتفاقيات، كما أعلنها الوسطاء الباكستانيون، لها بعد إقليمي، وتنطبق بشكل خاص على لبنان".وختم البيان: "شكر عراقجي روسيا الاتحادية على موقفها المبدئي في مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة الوضع في الخليج العربي".ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

https://sarabic.ae/20260409/الخارجية-الروسية-الأعمال-العدائية-الإسرائيلية-تهدد-عملية-السلام-في-الشرق-الأوسط-1112421439.html

https://sarabic.ae/20260409/خبير-تركي-التصعيد-الإسرائيلي-يعكس-فشلا-عسكريا-وخشية-من-نتائج-المفاوضات-1112417696.html

