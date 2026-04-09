لافروف وعراقجي يناقشان اتفاقيات وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن الإقليمي
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتفاقيات وقف إطلاق النار، معربًا عن استعداد موسكو لدعم جهود... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T14:59+0000
14:48 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 14:59 GMT 09.04.2026)
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتفاقيات وقف إطلاق النار، معربًا عن استعداد موسكو لدعم جهود التفاوض لضمان سلام طويل الأمد وأمن مستدام في المنطقة.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في التاسع من أبريل، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي".
وتابع البيان: "رحّب الجانب الروسي بالإعلان عن اتفاقيات وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وانضمام إسرائيل إلى هذه الاتفاقيات".
وأكمل البيان: "تم التأكيد أن موسكو تؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الاتفاقيات، كما أعلنها الوسطاء الباكستانيون، لها بعد إقليمي، وتنطبق بشكل خاص على لبنان".
وتابع البيان: "أعرب سيرغي لافروف عن أمله في نجاح عملية التفاوض، وأكد استعداد روسيا للمساعدة في إيجاد حلول تتجاوز تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتضمن سلاما طويل الأمد وأمنا مستداما في المنطقة".
وختم البيان: "شكر عراقجي روسيا الاتحادية على موقفها المبدئي في مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة الوضع في الخليج العربي".
ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.