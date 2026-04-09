لافروف وعراقجي يناقشان اتفاقيات وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن الإقليمي

عربي
نتنياهو: وجهت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260409/لافروف-وعراقجي-يناقشان-اتفاقيات-وقف-إطلاق-النار-وتعزيز-الأمن-الإقليمي-1112422643.html
لافروف وعراقجي يناقشان اتفاقيات وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن الإقليمي
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتفاقيات وقف إطلاق النار، معربًا عن استعداد موسكو لدعم جهود... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
روسيا
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099670730_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_45d07003d18c595a0cbd10dbad7e7096.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في التاسع من أبريل، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي".وأكمل البيان: "تم التأكيد أن موسكو تؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الاتفاقيات، كما أعلنها الوسطاء الباكستانيون، لها بعد إقليمي، وتنطبق بشكل خاص على لبنان".وختم البيان: "شكر عراقجي روسيا الاتحادية على موقفها المبدئي في مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة الوضع في الخليج العربي".ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099670730_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2a2cf10a4b88f565c62c8493fd1b87e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14:48 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 14:59 GMT 09.04.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو
لافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتفاقيات وقف إطلاق النار، معربًا عن استعداد موسكو لدعم جهود التفاوض لضمان سلام طويل الأمد وأمن مستدام في المنطقة.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في التاسع من أبريل، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي".

وتابع البيان: "رحّب الجانب الروسي بالإعلان عن اتفاقيات وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وانضمام إسرائيل إلى هذه الاتفاقيات".

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
وأكمل البيان: "تم التأكيد أن موسكو تؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الاتفاقيات، كما أعلنها الوسطاء الباكستانيون، لها بعد إقليمي، وتنطبق بشكل خاص على لبنان".

وتابع البيان: "أعرب سيرغي لافروف عن أمله في نجاح عملية التفاوض، وأكد استعداد روسيا للمساعدة في إيجاد حلول تتجاوز تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتضمن سلاما طويل الأمد وأمنا مستداما في المنطقة".

وختم البيان: "شكر عراقجي روسيا الاتحادية على موقفها المبدئي في مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة الوضع في الخليج العربي".
انفجار يندلع من مبنى عقب غارة إسرائيلية على وسط بيروت في لبنان. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала