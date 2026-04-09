الخارجية الروسية: الأعمال العدائية الإسرائيلية تهدد عملية السلام في الشرق الأوسط
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الأعمال العدوانية الإسرائيلية تهدد عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن روسيا ملتزمة بالتعاون الوثيق مع...
14:29 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 14:47 GMT 09.04.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الأعمال العدوانية الإسرائيلية تهدد عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن روسيا ملتزمة بالتعاون الوثيق مع شركائها لتحقيق استقرار مستدام في لبنان والشرق الأوسط ككل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "إن هذه الأعمال العدائية تهدد بتقويض عملية التفاوض الجارية، وتزيد بشكل حاد من خطر استئناف مواجهة مسلحة واسعة النطاق في الشرق الأوسط".
وأضافت: "من الجدير بالذكر أن الهجوم على لبنان نفذ فور دخول الاتفاق الأمريكي الإيراني وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين حيز التنفيذ، حين أصبح التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة العسكرية والسياسية الحادة في المنطقة أمرا ممكنا".
وتابعت: "ندعم وقفا سريعا لإطلاق النار في منطقة النزاع الإسرائيلي اللبناني، والعودة إلى القنوات السياسية والدبلوماسية، ونحن ملتزمون بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الوضع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط ككل بشكل مستدام".
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية
استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أصابت الغارة مبنى سكنيا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الهجوم استهدف منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله" كانت معدّة للإطلاق من داخل بيروت"، مشيرًا إلى أنه تم كذلك "استهداف برج سكني يستخدم من قبل الحزب"، على حد قوله.
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا
و1165 جريحا".
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.