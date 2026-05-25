بوتين لملك البحرين: يجب التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة المحيطة بإيران
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الروسي البحريني. 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T11:16+0000
11:03 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 11:16 GMT 25.05.2026)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الروسي البحريني.
وقال الكرملين في بيان: "تم التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الروسي البحريني في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية".
وجاء في البيان: "خلال مناقشتهما للوضع في الشرق الأوسط، أكد الزعيمان على ضرورة التوصل سريعا إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة المحيطة بإيران، مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة".
وفي شهر مارس/آذار 2026، أجرى الرئيس الروسي اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى، وتبادلا الآراء بشأن التصعيد غير المسبوق حول إيران نتيجة العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
وشدد الجانبان على ضرورة وقف سريع للأعمال العدائية لمنع خروج الوضع عن السيطرة تماماً، وإعادته إلى إطار سياسي ودبلوماسي.
وأوضح المكتب أن الرئيس الروسي وملك البحرين اتفقا خلال مكالمة هاتفية على مواصلة الاتصالات والمشاورات بين الجانبين، وأن الرئيس الروسي أكد خلال محادثته مع ملك البحرين استعداد روسيا لاستخدام جميع الوسائل المتاحة من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.