https://sarabic.ae/20260419/ملك-البحرين-سنحاسب-من-خان-الوطن-خلال-الهجمات-الإيرانية-1112688062.html

ملك البحرين: سنحاسب من "خان الوطن" خلال الهجمات الإيرانية

ملك البحرين: سنحاسب من "خان الوطن" خلال الهجمات الإيرانية

سبوتنيك عربي

قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، إن "الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الهجمات الإيرانية على البلاد"، التي اندلعت في آواخر... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T13:31+0000

2026-04-19T13:31+0000

2026-04-19T13:31+0000

البحرين

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077233950_0:12:1994:1133_1920x0_80_0_0_fff032660008c6df21da514d924d7bfd.jpg

وأوضح العاهل البحريني خلال استقباله لعدد من كبار المسؤولين، أنه كلّف ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة القادمة، "بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أية نواقص تم رصدها، سواء دفاعيا أو اقتصاديا".وأضاف: "سنبدأ فورا في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقا، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقا من أن الوطن أمانة كبرى شرفا وعرفا، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته"، وفقا لوكالة الأنباء البحريية (بنا).وتابع العاهل البحريني: "نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير كافة المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة".وأكد أن "مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم".وكانت أمريكا وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط 2026، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، منها الكويت والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

البحرين

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البحرين, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية