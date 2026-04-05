وزير خارجية البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا
سبوتنيك عربي
حذر وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الجسيمة لأزمة مضيق هرمز، مؤكدا أنها تمثل تهديدا حقيقيا للاستقرار... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح الزياني، أن الأزمة الحالية في مضيق هرمز تشكل خطرا مباشرا على الأمن الغذائي العالمي، فضلا عن "كونها انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي، في ظل التوترات المتصاعدة التي تؤثر على حركة الملاحة"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.وأشار إلى أن تراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بأكثر من 90%، منذ 28 فبراير/شباط، يعكس حجم التهديد الذي يواجه إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل التوريد.وشدد وزير الخارجية البحريني، على أن هذه التطورات تتطلب تحركا دوليا عاجلا لتفادي مزيد من التصعيد، وضمان استعادة الاستقرار في أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.وأكد أن "فتح مضيق هرمز بشكل كامل مرتبط بتعويض جميع الأضرار الناجمة عن الحرب المفروضة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم وفق نظام قانوني جديد يعتمد جزئيًا على عائدات رسوم العبور.وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل هو "يوم تدمير محطات الكهرباء والجسور، ما لم يتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية".وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".وكان ترامب، كتب في منشور آخر على "تروث سوشيال"، أمس السبت: "أتذكرون عندما منحت إيران 10 أيام لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد - 48 ساعة فقط قبل أن يحل عليهم جحيم عظيم".يشار إلى أن ترامب أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الاثنين الموافق 6 نيسان/ أبريل الجاري.وكتب على "تروث سوشيال": "بناء على طلب الحكومة الإيرانية، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
