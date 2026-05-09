ملك البحرين يهنئ بوتين بمناسبة ذكرى عيد النصر
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو
© Sputnik . Sergey Guneev/
تابعنا عبر
أرسل ملك البحرين حمد بن عيسى، برقية تهنئة إلى الرئيـس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.
وأعرب ملك البحرين في البرقية عن "خالص تهانيه وأطيب تمنياته للرئيس بوتين بموفور الصحة والسعادة، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق، وتحقيق المزيد من التقدم و الازدهار والرقي في ظل قيادته".
وأشاد ملك البحرين في هذه المناسبة الوطنية "بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية"، مؤكدًا "حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بين البلدين الصديقين والارتقاء بها بما يحقق مصالحهما المشتركة".
🟠بوتين يلقي خطابًا ترحيبيًا في الكرملين قبل عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الذين وصلوا إلى موسكو للمشاركة في فعاليات مخصصة للاحتفال بالذكرى الـ81 لـ"يوم النصر"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 9, 2026
وقال بوتين:
🔸موسكو لم تقسم أبدا الانتصار العظيم في الحرب الوطنية العظمى إلى "انتصارنا" و"انتصار الآخرين"
🔸… https://t.co/FO5G1U3XnY pic.twitter.com/4XuJNpzX2m
وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أُقيم عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، حيث شهد العرض العسكري حضور الرئيس بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.
وحمل حرس الشرف، في بداية العرض تقليديًا، العلم الوطني الروسي وراية النصر إلى الساحة على أنغام أغنية "الحرب المقدسة"، ثم قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، والقائد العام للقوات البرية الفريق أول أندريه موردفيتشيف، بجولة في الساحة وحيّا وحدات العرض المصطفة فيها.
ثم سارت وحدات العرض سيرًا على الأقدام عبر الساحة الحمراء، وشهد العرض مشاركة أفراد من القوات المسلحة الروسية من جميع الفروع والخدمات العسكرية، الذين أدّوا مهام في منطقة العمليات الخاصة.
كما شاركت وحدة استعراضية من جنود الجيش الشعبي الكوري، الذي نفذ جنوده وضباطه مهام قتالية إلى جانب الجنود الروس في تحرير مقاطعة كورسك الروسية، في العرض العسكري.
وتضمن الجزء الجوي من العرض تشكيل "الماس الكوبي"، وهو عبارة عن تحليق مشترك لفرقتي "الفرسان الروس" و"السويفتس" الاستعراضيتين الجويتين بواسطة مقاتلتين من طراز "سو-30" و"ميغ-29" على مسافة ضئيلة من بعضها البعض. واختُتم العرض بتحليق 6 طائرات هجومية من طراز "سو-25"، والتي رسمت سماء موسكو بألوان العلم الروسي.