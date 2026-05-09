https://sarabic.ae/20260509/ملك-البحرين-يهنئ-بوتين-بمناسبة-ذكرى-عيد-النصر-1113246519.html

ملك البحرين يهنئ بوتين بمناسبة ذكرى عيد النصر

ملك البحرين يهنئ بوتين بمناسبة ذكرى عيد النصر

سبوتنيك عربي

أرسل ملك البحرين حمد بن عيسى، برقية تهنئة إلى الرئيـس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى. 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T10:01+0000

2026-05-09T10:01+0000

2026-05-09T10:01+0000

روسيا

البحرين

عيد النصر

فلاديمير بوتين

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089138351_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_bf464a5e1518b06f06b084b37a1975f0.jpg

وأعرب ملك البحرين في البرقية عن "خالص تهانيه وأطيب تمنياته للرئيس بوتين بموفور الصحة والسعادة، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق، وتحقيق المزيد من التقدم و الازدهار والرقي في ظل قيادته".وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.وحمل حرس الشرف، في بداية العرض تقليديًا، العلم الوطني الروسي وراية النصر إلى الساحة على أنغام أغنية "الحرب المقدسة"، ثم قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، والقائد العام للقوات البرية الفريق أول أندريه موردفيتشيف، بجولة في الساحة وحيّا وحدات العرض المصطفة فيها.ثم سارت وحدات العرض سيرًا على الأقدام عبر الساحة الحمراء، وشهد العرض مشاركة أفراد من القوات المسلحة الروسية من جميع الفروع والخدمات العسكرية، الذين أدّوا مهام في منطقة العمليات الخاصة.وتضمن الجزء الجوي من العرض تشكيل "الماس الكوبي"، وهو عبارة عن تحليق مشترك لفرقتي "الفرسان الروس" و"السويفتس" الاستعراضيتين الجويتين بواسطة مقاتلتين من طراز "سو-30" و"ميغ-29" على مسافة ضئيلة من بعضها البعض. واختُتم العرض بتحليق 6 طائرات هجومية من طراز "سو-25"، والتي رسمت سماء موسكو بألوان العلم الروسي.

https://sarabic.ae/20260509/بوتين-وضيوفه-يضعون-أكاليل-الزهور-عند-ضريح-الجندي-المجهول-في-الذكرى-الـ81-لعيد-النصر-فيديو-1113243478.html

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, البحرين, عيد النصر, فلاديمير بوتين, العالم