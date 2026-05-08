بوتين: ذكرى النصر العظيم تعزز العلاقات بين روسيا وتركمانستان
سبوتنيك عربي
2026-05-08T19:47+0000
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركماني سردار بردي محمدوف بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، مشيراً إلى أن ذكرى الكفاح المشترك للبلدين ضد النازية ستسهم في تطوير العلاقات بين موسكو وعشق آباد.
وقال بوتين: "أرجو أن تتقبلوا أحرّ التهاني بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى... أنا على ثقة بأن ذكرى الأحداث البطولية لتاريخنا المشترك ستستمر في الإسهام في التطوير الناجح للعلاقات الروسية التركمانية بروح الشراكة الاستراتيجية المتعمقة"، وفقا لما ذكره برنامج "وطن" الإخباري على التلفزيون التركماني نقلا عن الرئيس الروسي.
وأشار بوتين في رسالته أيضا إلى أنه في عيد النصر، يتذكر مواطنو كلا البلدين بامتنان عميق أسلافهم الذين قاتلوا جنبا إلى جنب من أجل حرية وطنهم، وأنقذوا العالم من النازية بتضحيات لا حصر لها.
وأشار البرنامج إلى أن الرئيس الروسي طلب أيضاً من بيردي محمدوف أن ينقل تهانيه القلبية وتمنياته بالصحة الجيدة والازدهار وطول العمر لقدامى المحاربين والعاملين في الجبهة الداخلية الذين يعيشون في تركمانستان .
وخلال الحرب الوطنية العظمى، شارك 300 ألف مواطن تركماني في العمليات العسكرية، وحصل منهم 130 ألفاً على أوسمة وميداليات، وحصل 104 منهم على لقب بطل الاتحاد السوفيتي، وأصبح 15 شخصاً حاملين كاملين لوسام المجد.