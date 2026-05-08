بوتين: يوم النصر هو العيد الرئيسي لشعبي روسيا وبيلاروسيا
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، يوم النصر بأنه أهم عيد لشعبي روسيا وبيلاروسيا، مؤكدا أن زيارة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى موسكو...
2026-05-08T19:24+0000
وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين: "عزيزي ألكسندر غريغوريفيتش، يسعدني جدا أن ألتقي بك عشية عيدنا المشترك، والذي أعتقد أنه أهم عيد لشعبينا، يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى، يوم الشعب السوفياتي في الحرب الوطنية العظمى".وأضاف: "حجم التبادل التجاري يحقق أرقاما قياسية، على الرغم من كل الصعوبات التي يحاولون فرضها علينا من الخارج".وأكمل: "بيلاروسيا إحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة التي عانت أكثر من غيرها خلال الحرب". وقال لوكاشينكو خلال اللقاء مع بوتين في الكرملين: "سيأتي الوقت الذي يتوسل فيه الناس للمجيء إلى هنا والتواجد في هذه الساحة". وأشار لوكاشينكو إلى أن الزمن قد كشف حقيقة كل شخص.وتُعتبر بيلاروسيا حليفًا استراتيجيًا لروسيا. وهذا يتجلّى في مفهوم السياسة الخارجية للاتحاد الروسي، الذي يؤكّد على أولوية إقليمية تتمثل في سياسة توسيع التعاون الاستراتيجي مع بيلاروسيا داخل دولة الاتحاد، بهدف تطوير عمليات التكامل في جميع المجالات، فضلًا عن تعميق وتوسيع التكامل بين الدول داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
18:26 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 19:24 GMT 08.05.2026)
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، يوم النصر بأنه أهم عيد لشعبي روسيا وبيلاروسيا، مؤكدا أن زيارة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى موسكو لها أهمية خاصة في ظل الوضع الراهن، لا سيما في ضوء المخاوف الأمنية.
وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين: "عزيزي ألكسندر غريغوريفيتش، يسعدني جدا أن ألتقي بك عشية عيدنا المشترك، والذي أعتقد أنه أهم عيد لشعبينا، يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى، يوم الشعب السوفياتي في الحرب الوطنية العظمى".
وتابع: "ألكسندر غريغوريفيتش، لن أقول شيئا غير متوقع بالنسبة لك، ولكن بالنسبة لشعبنا ومواطنينا، فإن هذا الأمر لا يزال مهمًا. لم نوجه دعوة رسمية لأحد، لكننا قلنا ببساطة إننا سنكون سعداء برؤية أي شخص يرغب في الحضور. أعتقد أن هذا الأمر مناسب وطبيعي للغاية في ظل الظروف الراهنة، نظرًا للقضايا الأمنية. ألكسندر غريغوريفيتش، شكرًا لك على وجودك هنا".
وأضاف: "حجم التبادل التجاري يحقق أرقاما قياسية، على الرغم من كل الصعوبات التي يحاولون فرضها علينا من الخارج".
وأكمل: "بيلاروسيا إحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة التي عانت أكثر من غيرها خلال الحرب".
وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الوقت سيأتي الذي يتوسل فيه السياسيون لحضور عرض يوم النصر في الساحة الحمراء بموسكو.
وقال لوكاشينكو خلال اللقاء مع بوتين في الكرملين: "سيأتي الوقت الذي يتوسل فيه الناس للمجيء إلى هنا والتواجد في هذه الساحة".
وأشار لوكاشينكو إلى أن الزمن قد كشف حقيقة كل شخص.
وسيشارك الرئيس البيلاروسي في احتفالات "يوم النصر"، التي تجري غدا 9 أيار/مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى.
وتُعتبر بيلاروسيا حليفًا استراتيجيًا لروسيا. وهذا يتجلّى في مفهوم السياسة الخارجية للاتحاد الروسي، الذي يؤكّد على أولوية إقليمية تتمثل في سياسة توسيع التعاون الاستراتيجي مع بيلاروسيا داخل دولة الاتحاد، بهدف تطوير عمليات التكامل في جميع المجالات، فضلًا عن تعميق وتوسيع التكامل بين الدول داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.