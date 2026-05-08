بوتين: يوم النصر هو العيد الرئيسي لشعبي روسيا وبيلاروسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: يوم النصر هو العيد الرئيسي لشعبي روسيا وبيلاروسيا
سبوتنيك عربي
2026-05-08T18:26+0000
2026-05-08T19:24+0000
روسيا
أحداث بيلاروسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1b/1102125811_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_bd8cee475e1d3cfba3550bf47a706d43.jpg
بوتين: يوم النصر هو العيد الرئيسي لشعبي روسيا وبيلاروسيا

18:26 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 19:24 GMT 08.05.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو خلال مشاركتهم في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، يوم النصر بأنه أهم عيد لشعبي روسيا وبيلاروسيا، مؤكدا أن زيارة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى موسكو لها أهمية خاصة في ظل الوضع الراهن، لا سيما في ضوء المخاوف الأمنية.
وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين: "عزيزي ألكسندر غريغوريفيتش، يسعدني جدا أن ألتقي بك عشية عيدنا المشترك، والذي أعتقد أنه أهم عيد لشعبينا، يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى، يوم الشعب السوفياتي في الحرب الوطنية العظمى".

وتابع: "ألكسندر غريغوريفيتش، لن أقول شيئا غير متوقع بالنسبة لك، ولكن بالنسبة لشعبنا ومواطنينا، فإن هذا الأمر لا يزال مهمًا. لم نوجه دعوة رسمية لأحد، لكننا قلنا ببساطة إننا سنكون سعداء برؤية أي شخص يرغب في الحضور. أعتقد أن هذا الأمر مناسب وطبيعي للغاية في ظل الظروف الراهنة، نظرًا للقضايا الأمنية. ألكسندر غريغوريفيتش، شكرًا لك على وجودك هنا".

وأضاف: "حجم التبادل التجاري يحقق أرقاما قياسية، على الرغم من كل الصعوبات التي يحاولون فرضها علينا من الخارج".
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو يصل إلى روسيا في زيارة عمل... فيديو
09:21 GMT
وأكمل: "بيلاروسيا إحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة التي عانت أكثر من غيرها خلال الحرب".

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الوقت سيأتي الذي يتوسل فيه السياسيون لحضور عرض يوم النصر في الساحة الحمراء بموسكو.

وقال لوكاشينكو خلال اللقاء مع بوتين في الكرملين: "سيأتي الوقت الذي يتوسل فيه الناس للمجيء إلى هنا والتواجد في هذه الساحة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: هجوم كييف على مقاطعة روستوف عمل إرهابي آخر
17:15 GMT
وأشار لوكاشينكو إلى أن الزمن قد كشف حقيقة كل شخص.

وسيشارك الرئيس البيلاروسي في احتفالات "يوم النصر"، التي تجري غدا 9 أيار/مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى.

وتُعتبر بيلاروسيا حليفًا استراتيجيًا لروسيا. وهذا يتجلّى في مفهوم السياسة الخارجية للاتحاد الروسي، الذي يؤكّد على أولوية إقليمية تتمثل في سياسة توسيع التعاون الاستراتيجي مع بيلاروسيا داخل دولة الاتحاد، بهدف تطوير عمليات التكامل في جميع المجالات، فضلًا عن تعميق وتوسيع التكامل بين الدول داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
بوتين ولوكاشينكو يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الدولية الراهنة
الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو يصل إلى روسيا في زيارة عمل... فيديو
