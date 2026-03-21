بوتين ولوكاشينكو يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الدولية الراهنة
بوتين ولوكاشينكو يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الدولية الراهنة
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-21T17:59+0000
2026-03-21T17:59+0000
2026-03-21T17:59+0000
روسيا
العالم
أحداث بيلاروسيا
وجاء في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن القضايا الدولية الراهنة".وجاء في البيان: "تم التركيز بشكل خاص على ضرورة الإسراع في التنفيذ العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في فبراير/شباط الماضي في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية".وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 26 فبراير/ شباط الفائت، بأن روسيا وبيلاروسيا حققتا الكثير في تطوير دولة الاتحاد من خلال جهودهما المنسقة.وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "على مدى العقود الماضية، تحقق الكثير (داخل دولة الاتحاد) من خلال الجهود المنسقة".وأشار بوتين إلى أن الاجتماع يُعقد في العام الثلاثين لتأسيس دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، حيث يصادف الثاني من نيسان/ أبريل المقبل الذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة الاتحاد بين البلدين.
روسيا, العالم, أحداث بيلاروسيا
روسيا, العالم, أحداث بيلاروسيا
بوتين ولوكاشينكو يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الدولية الراهنة
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية الراهنة.
وجاء في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن القضايا الدولية الراهنة".
أفادت وكالة "بيلتا" نقلاً عن المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، أن الرئيسين البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والروسي فلاديمير بوتين ناقشا، خلال مكالمة هاتفية، مساء اليوم السبت، ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية.
وجاء في البيان: "تم التركيز بشكل خاص على ضرورة الإسراع في التنفيذ العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في فبراير/شباط الماضي في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية".
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 26 فبراير/ شباط الفائت، بأن روسيا وبيلاروسيا حققتا الكثير في تطوير دولة الاتحاد من خلال جهودهما المنسقة.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "على مدى العقود الماضية، تحقق الكثير (داخل دولة الاتحاد) من خلال الجهود المنسقة".
وأضاف بوتين أن روسيا وبيلاروسيا شكلتا فضاءً مشتركاً في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدفاعية والهجرة والإعلامية والعلمية والتعليمية والثقافية والإنسانية.
وأشار بوتين إلى أن الاجتماع يُعقد في العام الثلاثين لتأسيس دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، حيث يصادف الثاني من نيسان/ أبريل المقبل الذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة الاتحاد بين البلدين.