لوكاشينكو يؤكد احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن
أوضح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن هناك احتمال لعقد جولة جديدة للمباحثات مع الولايات المتحدة، قريبا. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
وكشف لوكاشينكو أن مينسك تناقش مع الولايات المتحدة، سلسة من المسائل، التي تشمل عمل السفارات والإفراج عن السجناء والعقوبات والاقتصاد.وصرح لوكاشينكو أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تتطرق إلى روسيا والصين.وفقا لوسائل الأعلام، فإن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بشأن بيلاروسيا، جون كول، سيصل إلى فيلنيوس، 18 مارس/آذار، وبعد ذلك سيتوجه إلى مينسك.وسبق أن عقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك، نهاية العام الماضي، لقاء مع وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى بيلاروسيا، جون كول..بوتين: روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل الجهود لضمان أمن دولة الاتحاد
