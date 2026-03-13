عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
لوكاشينكو يؤكد احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن
لوكاشينكو يؤكد احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن

13:28 GMT 13.03.2026
© Sputnik . Alexander Miridonov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© Sputnik . Alexander Miridonov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أوضح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن هناك احتمال لعقد جولة جديدة للمباحثات مع الولايات المتحدة، قريبا.
وكشف لوكاشينكو أن مينسك تناقش مع الولايات المتحدة، سلسة من المسائل، التي تشمل عمل السفارات والإفراج عن السجناء والعقوبات والاقتصاد.
وصرح لوكاشينكو أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تتطرق إلى روسيا والصين.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
الكرملين: جدول أعمال اجتماع بوتين ولوكاشينكو مهم للغاية
26 فبراير, 09:51 GMT
وفقا لوسائل الأعلام، فإن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بشأن بيلاروسيا، جون كول، سيصل إلى فيلنيوس، 18 مارس/آذار، وبعد ذلك سيتوجه إلى مينسك.
وسبق أن عقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك، نهاية العام الماضي، لقاء مع وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى بيلاروسيا، جون كول..
بوتين: روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل الجهود لضمان أمن دولة الاتحاد
