بوتين: روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل الجهود لضمان أمن دولة الاتحاد

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل الجهود لضمان أمن دولة الاتحاد
بوتين: روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل الجهود لضمان أمن دولة الاتحاد
13:33 GMT 26.02.2026
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل ما هو ضروري لضمان أمن دولة الاتحاد بكل القوات والوسائل المتاحة لهما.
وقال بوتين خلال اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد (اتحاد بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا): "مقتنع بأننا مع أصدقائنا البيلاروسيين سنبذل كل ما هو ضروري لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد بكل القوات والوسائل المتاحة لبلدينا".
وأكد الرئيس الروسي أن مواقف البلدين تجاه القضايا الراهنة على الأجندة الدولية متقاربة أو متطابقة دائمًا، وتعميق التكامل بين روسيا وبيلاروسيا، عملية طبيعية ومفيدة للطرفين.
بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا الكثير في عملة تطوير دولة الاتحاد
11:04 GMT
وتابع الرئيس بوتين: "روسيا وبيلاروسيا شكلتا فضاءً مشتركًا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدفاعية والهجرة والإعلامية والعلمية والتعليمية والثقافية والإنسانية".

وبدوره، أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنيكو إلى أهمية تطوير التحالف والشراكة بين روسيا وبيلاروسيا، قائلا: "في ظل هذا التوتر، لا سيما على حدودنا الغربية، نحن بحاجة ماسة إلى تطوير علاقات التحالف والشراكة الإستراتيجية بين بيلاروسيا وروسيا".

ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد لبحث تنفيذ معاهدة الاتحاد للأعوام 2024-2026، وإعداد التوجهات الجديدة حتى عام 2029.
