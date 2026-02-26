https://sarabic.ae/20260226/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-ستواصلان-بذل-كل-الجهود-لضمان-أمن-دولة-الاتحاد--1110783251.html
بوتين: روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل الجهود لضمان أمن دولة الاتحاد
بوتين: روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل الجهود لضمان أمن دولة الاتحاد
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل ما هو ضروري لضمان أمن دولة الاتحاد بكل القوات والوسائل المتاحة لهما. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T13:33+0000
2026-02-26T13:33+0000
2026-02-26T13:33+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098638634_0:0:3028:1704_1920x0_80_0_0_0334272f83ff75550351f4bca55744c9.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد (اتحاد بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا): "مقتنع بأننا مع أصدقائنا البيلاروسيين سنبذل كل ما هو ضروري لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد بكل القوات والوسائل المتاحة لبلدينا".وأكد الرئيس الروسي أن مواقف البلدين تجاه القضايا الراهنة على الأجندة الدولية متقاربة أو متطابقة دائمًا، وتعميق التكامل بين روسيا وبيلاروسيا، عملية طبيعية ومفيدة للطرفين.وتابع الرئيس بوتين: "روسيا وبيلاروسيا شكلتا فضاءً مشتركًا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدفاعية والهجرة والإعلامية والعلمية والتعليمية والثقافية والإنسانية".ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد لبحث تنفيذ معاهدة الاتحاد للأعوام 2024-2026، وإعداد التوجهات الجديدة حتى عام 2029.
https://sarabic.ae/20260226/بث-مباشر-بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-اجتماعا-للمجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد--1110769284.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098638634_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_5f3a549159ccf79a49cc5cb396ac01fe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوتين: روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل الجهود لضمان أمن دولة الاتحاد
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان بذل كل ما هو ضروري لضمان أمن دولة الاتحاد بكل القوات والوسائل المتاحة لهما.
وقال بوتين خلال اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد (اتحاد بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا): "مقتنع بأننا مع أصدقائنا البيلاروسيين سنبذل كل ما هو ضروري لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد بكل القوات والوسائل المتاحة لبلدينا".
وأكد الرئيس الروسي أن مواقف البلدين تجاه القضايا الراهنة على الأجندة الدولية متقاربة أو متطابقة دائمًا، وتعميق التكامل بين روسيا وبيلاروسيا، عملية طبيعية ومفيدة للطرفين.
وتابع الرئيس بوتين: "روسيا وبيلاروسيا شكلتا فضاءً مشتركًا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدفاعية والهجرة والإعلامية والعلمية والتعليمية والثقافية والإنسانية".
وبدوره، أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنيكو إلى أهمية تطوير التحالف والشراكة بين روسيا وبيلاروسيا، قائلا: "في ظل هذا التوتر، لا سيما على حدودنا الغربية، نحن بحاجة ماسة إلى تطوير علاقات التحالف والشراكة الإستراتيجية بين بيلاروسيا وروسيا".
ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد لبحث تنفيذ معاهدة الاتحاد للأعوام 2024-2026، وإعداد التوجهات الجديدة حتى عام 2029.