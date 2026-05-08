بوتين: هجوم كييف على مقاطعة روستوف عمل إرهابي آخر

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف مركز إدارة الحركة الجوية الإقليمي في مقاطعة روستوف بأنه عمل إرهابي، محذرًا من أن الهجوم كان... 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T17:43+0000

وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عبر تقنية الفيديو: "سنناقش اليوم عدة قضايا. أولها وأهمها الأحداث التي وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم، ارتكب نظام كييف عملاً إرهابياً آخر، استهدف تحديداً مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية".وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن روسيا تناقش مع شركائها الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان أن يحظى يوم النصر بأهمية دولية بالغة كي لا يُنسى الأبطال الحقيقيون، مشيرا إلى أن روسيا مستمرة بدعمها لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية خلال حوارها مع أصدقائها في الصين والهند والدول المناهضة للنازية.وأضاف: "أود أن أهنئكم، أيها الزملاء الأعزاء، بمناسبة عيد النصر القادم في الحرب الوطنية العظمى".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية، مناطق عدة في روسيا الاتحادية، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة "يوم النصر"، وهذا يدل على انتهاك نظام كييف، بشكل صارخ، لوقف إطلاق النار.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 8 مايو (أيار) من هذا العام، بين الساعة 0:00 بتوقيت موسكو والساعة 07:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 264 طائرة أوكرانية مسيرة".كييف تنتهك وقف إطلاق النار بمناسبة "يوم النصر" بمهاجمة مناطق روسية عدةبدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي بمناسبة "يوم النصر"

