بوتين: هجوم كييف على مقاطعة روستوف عمل إرهابي آخر

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف مركز إدارة الحركة الجوية الإقليمي في مقاطعة روستوف بأنه عمل إرهابي، محذرًا من أن الهجوم كان... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عبر تقنية الفيديو: "سنناقش اليوم عدة قضايا. أولها وأهمها الأحداث التي وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم، ارتكب نظام كييف عملاً إرهابياً آخر، استهدف تحديداً مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية".وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن روسيا تناقش مع شركائها الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان أن يحظى يوم النصر بأهمية دولية بالغة كي لا يُنسى الأبطال الحقيقيون، مشيرا إلى أن روسيا مستمرة بدعمها لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية خلال حوارها مع أصدقائها في الصين والهند والدول المناهضة للنازية.وأضاف: "أود أن أهنئكم، أيها الزملاء الأعزاء، بمناسبة عيد النصر القادم في الحرب الوطنية العظمى".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية، مناطق عدة في روسيا الاتحادية، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة "يوم النصر"، وهذا يدل على انتهاك نظام كييف، بشكل صارخ، لوقف إطلاق النار.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 8 مايو (أيار) من هذا العام، بين الساعة 0:00 بتوقيت موسكو والساعة 07:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 264 طائرة أوكرانية مسيرة".كييف تنتهك وقف إطلاق النار بمناسبة "يوم النصر" بمهاجمة مناطق روسية عدةبدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي بمناسبة "يوم النصر"
بوتين: هجوم كييف على مقاطعة روستوف عمل إرهابي آخر

17:15 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 17:43 GMT 08.05.2026)
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف مركز إدارة الحركة الجوية الإقليمي في مقاطعة روستوف بأنه عمل إرهابي، محذرًا من أن الهجوم كان من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر على سلامة الطائرات المدنية وحركة الملاحة الجوية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عبر تقنية الفيديو: "سنناقش اليوم عدة قضايا. أولها وأهمها الأحداث التي وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم، ارتكب نظام كييف عملاً إرهابياً آخر، استهدف تحديداً مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية".

وتابع: "كان من الممكن أن يؤثر هذا بالتأكيد على سلامة الطائرات المدنية. ولحسن الحظ، لم تقع أي حوادث مأساوية بفضل العمل الاحترافي لمراقبي الحركة الجوية لدينا".

كييف تنتهك وقف إطلاق النار بمناسبة "يوم النصر" بمهاجمة مناطق روسية عدة
05:50 GMT
وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن روسيا تناقش مع شركائها الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان أن يحظى يوم النصر بأهمية دولية بالغة كي لا يُنسى الأبطال الحقيقيون، مشيرا إلى أن روسيا مستمرة بدعمها لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية خلال حوارها مع أصدقائها في الصين والهند والدول المناهضة للنازية.

وأوضح بوتين أنه خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 أبريل/نيسان، استذكرا كيف حارب الجنود السوفيت والأمريكيون النازية معًا، وقال: "ناقشنا هذا الموضوع أخيرا في مكالمة هاتفية مع رئيس الولايات المتحدة. استذكرنا كيف حاربنا النازية معًا وانتصرنا معًا".

وأضاف: "أود أن أهنئكم، أيها الزملاء الأعزاء، بمناسبة عيد النصر القادم في الحرب الوطنية العظمى".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية، مناطق عدة في روسيا الاتحادية، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة "يوم النصر"، وهذا يدل على انتهاك نظام كييف، بشكل صارخ، لوقف إطلاق النار.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 8 مايو (أيار) من هذا العام، بين الساعة 0:00 بتوقيت موسكو والساعة 07:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 264 طائرة أوكرانية مسيرة".
