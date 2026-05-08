الدفاع الروسية: قوات نظام كييف انتهكت وقف إطلاق النار 1365 مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
كييف تنتهك وقف إطلاق النار بمناسبة "يوم النصر" بمهاجمة مناطق روسية عدة
هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية، مناطق عدة في روسيا الاتحادية، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة "يوم النصر"،... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان: "في 8 مايو (أيار) من هذا العام، بين الساعة 0:00 بتوقيت موسكو والساعة 07:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 264 طائرة أوكرانية مسيرة".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن القوات الروسية أسقطت منذ بداية ليل أمس الخميس، 26 طائرة مسيّرة أوكرانية، كانت متجهة نحو العاصمة.وأوضح أن "جميع خدمات الطوارئ موجودة في الموقع. تم إجلاء الموظفين، ولم تُسجّل أي إصابات أو خسائر بشرية".وبحسب حاكم مقاطعة ريازان الروسية بافيل مالكوف، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، التي كانت في حالة تأهب، 4 طائرات مسيرة، خلال الليل، فوق مقاطعة ريازان. ولم تُسجّل أي إصابات أو أضرار.فيما أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية يوري سليوسار، بتضرر 20 منزلًا في بلدة تشالتير بالمقاطعة، جراء تحطم طائرة مسيرة.وكان فلاديمير زيلينسكي، هدد أمس الخميس، بشن هجوم على العرض العسكري في موسكو، فيما حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن أي محاولة لتعطيل الاحتفالات ستقابل بضربة تستهدف وسط كييف.الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار يومي 8–9 مايو بناء على قرار الرئيس بوتينخبير: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ذاكرة مقدسة تتجدد في روسيا اليوم
هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية، مناطق عدة في روسيا الاتحادية، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة "يوم النصر"، وهذا يدل على انتهاك نظام كييف، بشكل صارخ، لوقف إطلاق النار.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان: "في 8 مايو (أيار) من هذا العام، بين الساعة 0:00 بتوقيت موسكو والساعة 07:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 264 طائرة أوكرانية مسيرة".

وأردفت: "استهدفت الطائرات فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك وليبيتسك، وروستوف وريازان وسمولينسك وتولا وأوليانوفسك، وياروسلافل وإقليم كراسنودار والقرم وتتارستان، وموسكو، وكذلك فوق بحر آزوف والبحر الأسود".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن القوات الروسية أسقطت منذ بداية ليل أمس الخميس، 26 طائرة مسيّرة أوكرانية، كانت متجهة نحو العاصمة.

وأفاد حاكم مقاطعة بيرم الروسية ديمتري ماخونين، أن طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشآت صناعية في المقاطعة.

وأوضح أن "جميع خدمات الطوارئ موجودة في الموقع. تم إجلاء الموظفين، ولم تُسجّل أي إصابات أو خسائر بشرية".
وبحسب حاكم مقاطعة ريازان الروسية بافيل مالكوف، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، التي كانت في حالة تأهب، 4 طائرات مسيرة، خلال الليل، فوق مقاطعة ريازان. ولم تُسجّل أي إصابات أو أضرار.
فيما أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية يوري سليوسار، بتضرر 20 منزلًا في بلدة تشالتير بالمقاطعة، جراء تحطم طائرة مسيرة.

وبدأ وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة "يوم النصر" في 8 مايو/ أيار الجاري، وسيستمر حتى 10 من الشهر ذاته. وخلال هذه الفترة، لن تهاجم القوات الروسية مواقع انتشار القوات المسلحة الأوكرانية أو منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وكان فلاديمير زيلينسكي، هدد أمس الخميس، بشن هجوم على العرض العسكري في موسكو، فيما حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن أي محاولة لتعطيل الاحتفالات ستقابل بضربة تستهدف وسط كييف.
