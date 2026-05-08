لافروف: النازية تطل برأسها في محاولات لإعادة كتابة التاريخ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن "النازية تطل برأسها، ليس فقط من الناحية الأيديولوجية، ولكن أيضًا في محاولات إعادة كتابة التاريخ"،...

2026-05-08T08:44+0000

وقال لافروف، خلال مشاركته في مراسم وضع أكاليل من الزهور على اللوحات التذكارية في وزارة الخارجية الروسية، بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى: "النازية تطل برأسها. وليس فقط من الناحية الأيديولوجية، ولكن في المحاولات المتزايدة لإعادة كتابة التاريخ ونتائج الحرب العالمية الثانية".وأضاف: "في أوروبا، يدعو الكثيرون بلا خجل إلى تكرار تجربة هتلر وأتباعه، ويستعدون لهجوم آخر على بلدنا بهدف معلن علنًا يتمثل في إلحاق هزيمة إستراتيجية به".ووفقا له، في ألمانيا أيضًا، بدأوا يتساءلون عن اتجاه التكامل الأوروبي الأطلسي، بقيادة البيروقراطيين المتمركزين في بروكسل، والذين يشجعون بنشاط مشاعر انتقامية مماثلة في ألمانيا، وأماكن أخرى في المنطقة الأوروبية الأطلسية.وأوضح لافروف أن الدول الغربية ليست مقدِسة للغاية بشأن نتائج الأخوّة العسكرية مع الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى، التي أرست الأسس للتنمية السلمية للبشرية على المدى الطويل.وتابع وزير الخارجية الروسي: "هذا الخط (الاستعمار) يتجلى بوضوح في تصرفات القادة الغربيين الحاليين والنخب الغربية".وأكد الوزير لافروف أنه لن يكون هناك أي تساهل مع النازيين في حال حاولوا عرقلة احتفالات عيد النصر، وأوضح أنه "يجب علينا القضاء على أي تهديدات لأمننا من الأراضي الأوكرانية".الخارجية الروسية: حظر رموز النصر في برلين "عار" على ألمانياروسيا تطالب ألمانيا برفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازيةالذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى... كيف وقع الألمان وثيقة الاستسلام​؟

