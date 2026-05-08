لافروف: النازية تطل برأسها في محاولات لإعادة كتابة التاريخ
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
لافروف: النازية تطل برأسها في محاولات لإعادة كتابة التاريخ
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن "النازية تطل برأسها، ليس فقط من الناحية الأيديولوجية، ولكن أيضًا في محاولات إعادة كتابة التاريخ"،... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال لافروف، خلال مشاركته في مراسم وضع أكاليل من الزهور على اللوحات التذكارية في وزارة الخارجية الروسية، بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى: "النازية تطل برأسها. وليس فقط من الناحية الأيديولوجية، ولكن في المحاولات المتزايدة لإعادة كتابة التاريخ ونتائج الحرب العالمية الثانية".وأضاف: "في أوروبا، يدعو الكثيرون بلا خجل إلى تكرار تجربة هتلر وأتباعه، ويستعدون لهجوم آخر على بلدنا بهدف معلن علنًا يتمثل في إلحاق هزيمة إستراتيجية به".ووفقا له، في ألمانيا أيضًا، بدأوا يتساءلون عن اتجاه التكامل الأوروبي الأطلسي، بقيادة البيروقراطيين المتمركزين في بروكسل، والذين يشجعون بنشاط مشاعر انتقامية مماثلة في ألمانيا، وأماكن أخرى في المنطقة الأوروبية الأطلسية.وأوضح لافروف أن الدول الغربية ليست مقدِسة للغاية بشأن نتائج الأخوّة العسكرية مع الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى، التي أرست الأسس للتنمية السلمية للبشرية على المدى الطويل.وتابع وزير الخارجية الروسي: "هذا الخط (الاستعمار) يتجلى بوضوح في تصرفات القادة الغربيين الحاليين والنخب الغربية".وأكد الوزير لافروف أنه لن يكون هناك أي تساهل مع النازيين في حال حاولوا عرقلة احتفالات عيد النصر، وأوضح أنه "يجب علينا القضاء على أي تهديدات لأمننا من الأراضي الأوكرانية".
08:22 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 08:44 GMT 08.05.2026)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن "النازية تطل برأسها، ليس فقط من الناحية الأيديولوجية، ولكن أيضًا في محاولات إعادة كتابة التاريخ"، موضحًا أن "أوروبا تدعو إلى تكرار تجربة هتلر وتستعد لشن هجوم على روسيا".
وقال لافروف، خلال مشاركته في مراسم وضع أكاليل من الزهور على اللوحات التذكارية في وزارة الخارجية الروسية، بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى: "النازية تطل برأسها. وليس فقط من الناحية الأيديولوجية، ولكن في المحاولات المتزايدة لإعادة كتابة التاريخ ونتائج الحرب العالمية الثانية".
وأضاف: "في أوروبا، يدعو الكثيرون بلا خجل إلى تكرار تجربة هتلر وأتباعه، ويستعدون لهجوم آخر على بلدنا بهدف معلن علنًا يتمثل في إلحاق هزيمة إستراتيجية به".
ووفقا له، في ألمانيا أيضًا، بدأوا يتساءلون عن اتجاه التكامل الأوروبي الأطلسي، بقيادة البيروقراطيين المتمركزين في بروكسل، والذين يشجعون بنشاط مشاعر انتقامية مماثلة في ألمانيا، وأماكن أخرى في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

وتابع: "كل يوم، يحاول أولئك الذين حوّلوا زيلينسكي إلى أداة مباشرة، ورأس حربة للعدوان الذي يحيكه الغرب ضد بلدنا، والذي بدأوه فعليًا بتسليح هذا النظام النازي في كييف، خلق المزيد والمزيد من المشاكل".

وأوضح لافروف أن الدول الغربية ليست مقدِسة للغاية بشأن نتائج الأخوّة العسكرية مع الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى، التي أرست الأسس للتنمية السلمية للبشرية على المدى الطويل.
موسكو: إنكار برلين للإبادة الجماعية للشعب السوفييتي أمر خطير
07:49 GMT
وتابع وزير الخارجية الروسي: "هذا الخط (الاستعمار) يتجلى بوضوح في تصرفات القادة الغربيين الحاليين والنخب الغربية".

وقال لافروف: "نحن فخورون بأن من بين الذين هزموا النازية كان رفاقنا الكبار، موظفو المفوضية الشعبية للشؤون الخارجية، وأصدقاؤنا في قطاع الخارجية. ذكراهم خالدة في هذه القاعة وعلى هذه الجدران، وستبقى في قلوبنا إلى الأبد. سنقتدي بهم دائمًا".

وأكد الوزير لافروف أنه لن يكون هناك أي تساهل مع النازيين في حال حاولوا عرقلة احتفالات عيد النصر، وأوضح أنه "يجب علينا القضاء على أي تهديدات لأمننا من الأراضي الأوكرانية".
