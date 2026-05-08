موسكو: إنكار برلين للإبادة الجماعية للشعب السوفييتي أمر خطير

أكد المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، أن ألمانيا أصبحت تشكل خطورة كبيرة على روسيا، موضحًا أن برلين بدأت في إنكار...

2026-05-08T07:49+0000

وتحدث الدبلوماسي الروسي عن موقف حدث أخيرًا في المنظمة، وقال لوكالة "سبوتنيك": "بعد خطابنا في المجلس الدائم حول إنشاء يوم لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية، قام الزميل الألماني بعد أن قال كل ما اعتاد الممثلون الألمان قوله بشأن الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية، بتحويل دفة الحديث بشكل غير متوقع إلى حقيقة أنه لم يكن هناك شعب سوفييتي واحد، وأنه لم تكن هناك إبادة جماعية، وأن كل هذا مجرد بناء سياسي من الكرملين ومحاولة للتغطية على أعمال روسيا في أوكرانيا. هذه لحظة بالغة الخطورة".ووفقًا لبوليانسكي، فإن هذا الموقف يظهر أن "ألمانيا لم تعد كما اعتدنا على رؤيتها بعد الحرب العالمية الثانية".واختتم بوليانسكي حديثه بالتشديد على أهمية عدم تخفيف اليقظة في الوقت الراهن وتسمية الأشياء بمسمياتها، مؤكدًا: "هذا هو بالضبط ما نفعله في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وفي وقت سابق، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن ألمانيا لا تزال ترفض الاعتراف بحصار لينينغراد باعتباره عملاً من أعمال الإبادة الجماعية.وقالت إن السلطات الألمانية الحديثة فشلت في استيعاب دروس التاريخ بشكل كامل واستخلاص النتائج الصحيحة منها.روسيا تطالب ألمانيا برفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازيةالذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى... كيف وقع الألمان وثيقة الاستسلام​؟

