https://sarabic.ae/20260506/روسيا-تطالب-ألمانيا-برفع-الحظر-المفروض-على-عرض-رموز-النصر-على-النازية-1113166771.html
روسيا تطالب ألمانيا برفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازية
روسيا تطالب ألمانيا برفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازية
سبوتنيك عربي
أفادت السفارة الروسية في برلين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا حثت الجانب الألماني على رفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازية. 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T16:14+0000
2026-05-06T16:14+0000
2026-05-06T16:14+0000
روسيا
العالم
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8dfa98d09851e7b9fad7563cf3a2f6e.jpg
وجاء في بيان للسفارة بهذا الخصوص: " نطالب الجانب الألماني بإلحاح برفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازية، واستعادة العدالة التاريخية من خلال الاعتراف رسمياً بجرائم الرايخ الثالث وشركائه خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945 باعتبارها إبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفييتي ".وكانت شرطة برلين قد أعلنت، وفقاً لتقارير إعلامية، فرض حظر على عرض الرموز السوفيتية والروسية، بما في ذلك "أشرطة القديس جاورجيوس"، على النصب التذكارية السوفياتية خلال الاحتفالات بذكرى النصر.
https://sarabic.ae/20260504/روسيا-يوم-النصر-على-النازية-برؤية-عربية-1113103938.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66d46c98fb5f82e17dcf418f9a740d74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا تطالب ألمانيا برفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازية
أفادت السفارة الروسية في برلين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا حثت الجانب الألماني على رفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازية.
وجاء في بيان للسفارة بهذا الخصوص: " نطالب الجانب الألماني بإلحاح برفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازية، واستعادة العدالة التاريخية من خلال الاعتراف رسمياً بجرائم الرايخ الثالث وشركائه خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945 باعتبارها إبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفييتي ".
وصفت السفارة الروسية لدى ألمانيا، اليوم الأربعاء، قرارات سلطات برلين بحظر رفع الرموز الروسية والسوفييتية يومي 8 و9 أيار/مايو بأنها "عبثية وتتسم بازدواجية المعايير.
وقالت السفارة في تعليق: "إن القيود التي تفرضها برلين تحت ذريعة الصراع المستمر في أوكرانيا تثير الدهشة بعبثيتها. وفي الواقع، تهدف هذه الإجراءات حصراً إلى تقييد حق أحفاد الجنود السوفيت المحررين وكذلك سكان وضيوف وزوار العاصمة الألمانية المهتمين، في إحياء ذكرى هزيمة النازية وتكريم ذكرى الذين سقطوا في الحرب الوطنية العظمى".
وكانت شرطة برلين قد أعلنت، وفقاً لتقارير إعلامية، فرض حظر على عرض الرموز السوفيتية والروسية، بما في ذلك "أشرطة القديس جاورجيوس"، على النصب التذكارية السوفياتية خلال الاحتفالات بذكرى النصر.